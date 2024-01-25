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Son dakika: Malatya’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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Son dakika: Malatya’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika! Malatya ’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisi çevre illerde hissedildi.

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