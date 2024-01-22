Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu savaşında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ’Özel’ destek talebine ret geldi! A Haber’de bomba kulis

ÖZEL VE İMAMOĞLU TELEFONDA KAPIŞMIŞTI

Öte yandan CHP Parti Meclisi toplantısında 250 ismin adaylığı açıklanacaktı ancak yaşanan kriz sebebiyle erteleme gelmişti.

İptale kılıf olarak Yagıtay'ın verdiği Can Atalay kararı öne sürüldü ancak Özgür Özel'in telefonda Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" dediği ve Ekrem İmamoğlu'nun telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapattığı ortaya çıkmıştı.