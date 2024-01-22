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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu savaşında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' destek talebine ret geldi! A Haber'de bomba kulis

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu savaşında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ’Özel’ destek talebine ret geldi! A Haber’de bomba kulis

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan hezimet CHP içindeki dengeleri bir hayli bozdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan türlü oyunlarla deviren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında da kaosun fitili ateşlendi. İlk günden bu yana yaşanan koltuk kavgasındaki yeni perde Özel ve İmamoğlu arasında yaşanıyor. Yerel seçimlere giderayak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğu kaybedeceğim korkusu partide yerini sağlamlaştırmanın adımlarını attırdı. Yerel seçimlerde ikili arasındaki aday belirleme krizi tırmanırken, yaşanan telefon kavgası da gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı A Haber'de bomba bir kulis bilgisi paylaştı. Bursalı, Özgür Özel'in an itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştuğunu ve ondan destek istediğini dile getirirdi. Peki, Kılıçdaroğlu'nun cevabı ne yönde oldu? İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık krizi derinleşiyor.

"EŞ GENEL BAŞKAN" KONUMUNA DÜŞTÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.

Parti içinde genel başkan kim tartışmaları yaşanırken 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiliyor.

ÖZEL VE İMAMOĞLU TELEFONDA KAPIŞMIŞTI

Öte yandan CHP Parti Meclisi toplantısında 250 ismin adaylığı açıklanacaktı ancak yaşanan kriz sebebiyle erteleme gelmişti.

İptale kılıf olarak Yagıtay'ın verdiği Can Atalay kararı öne sürüldü ancak Özgür Özel'in telefonda Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" dediği ve Ekrem İmamoğlu'nun telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapattığı ortaya çıkmıştı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL LİSTESİ ASKIYA ALINDI

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasıdaki kavga lansman krizine de dönüştü.

Ekrem İmamoğlu, dün yapılan adaylık lansmanında 39 ilçenin adaylarını açıklamak istiyordu. Özel "aday dayatmasına" karşı çıkınca İBB adayı olan İmamoğlu'nun adı açıklanmıştı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, A Haber'de bomba bir kulis bilgisi paylaştı.

Yerel seçimlere giderayak Kemal Kılıçdaroğlu'nu türlü oyunlarla devirerek koltuğa oturan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında da büyük bir kaos başladı.

İMAMOĞLU ÖZEL'İ KÖŞEYİ SIKIŞTIRDI!

Şebnem Bursalı, "Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel Ankara'da bir araya geldiler. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan lütfen sizde sahaya inin sürece katılın diyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ÖZEL' DESTEK İSTEDİ RET YEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu duruma sıcak bakmıyor ve teklifi kabul etmiyor."

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