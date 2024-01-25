ABD’den Türkiye’ye F-16 satış adımı! Biden’ın hamlesi dünyada manşet oldu

ABD'nin ülke dışına silah satışları için Kongre'nin iki kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi'nin onayı gerekiyor. ABD Başkanı Biden'ın Demokrat Partisi, 100 sandalyeli Senato'da bir sandalyelik çoğunluğa sahip. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçi Parti'nin iki sandalyelik bir çoğunluğu bulunuyor.