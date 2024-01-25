ABD'den Türkiye'ye F-16 satış adımı! Biden'ın hamlesi dünyada manşet oldu
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden Türkiye’ye F-16 satışına destek geldi. ABD Başkanı Türkiye’ye F-16 satışını onaylamaları için Kongre üyelerine mektup gönderdi. Biden'ın yolladığı mektup dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'ye F-16 satışını onaylamaları için Kongre üyelerine mektup gönderdi.
Temsilciler Meclisi ve Senato'nun dış ilişkiler komitelerinin üyelerine de, Biden'ın resmi satış izni sürecini başlatma niyetinde olduğuna dair birer mektup daha gönderildi.
Biden'ın Türkiye hamlesi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times bu gelişmeyi 'Biden, Kongre'yi Türkiye'ye F-16 Satışını Hızlıca Onaylama Çağırıyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.
Haberde Washington'un son dönemde İsveç'in NATO'ya üyeliği ve F-16'ların satışı için diplomatik temaslarda bulunduğu vurgulandı.
Bloomberg 'Başkan Joe Biden, İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermeyi kabul eden Türkiye'nin ardından Kongre milletvekillerini F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını onaylamaya çağırdı' dedi.
Haberde 'Biden, söz konusu jetlerin satışı için Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını ön şart haline getirmişti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki konuyu birbirine bağladı' yorumuna yer verildi.
Kathimerini 'Beyaz Saray, Kongre'den F-16'ların Türkiye'ye satışına onay vermesini istiyor' manşetini attı.
Deccan Herald 'Biden, Senato Dış İlişkiler ve Temsilciler Meclisi Dışişleri komitelerinin üst düzey Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerine yazdığı mektupta, Kongre'yi satışı 'gecikmeden' onaylamaya çağırdı' dedi.
Azerbaycan merkezli haber ajansı Trend 'ABD yönetimi Kongre'den F-16'ların Türkiye'ye satışına onay vermesini istedi' dedi.
CNN Yunanistan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamayı öne çıkardı.
Arab News 'Biden, ABD Kongresi'nden Türkiye'ye F-16 satışını 'gecikmeden' onaylamasını istedi' dedi.
ABD'nin ülke dışına silah satışları için Kongre'nin iki kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi'nin onayı gerekiyor. ABD Başkanı Biden'ın Demokrat Partisi, 100 sandalyeli Senato'da bir sandalyelik çoğunluğa sahip. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçi Parti'nin iki sandalyelik bir çoğunluğu bulunuyor.
Ta Nea ise 'Biden F-16'lara yeşil ışık yaktı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Yunan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;
'Bu gelişme, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına yeşil ışık yakmasının ardından geldi. Türk parlamentosu katılım protokolünü 285 milletvekilinin lehte, 55 milletvekilinin aleyhte oyu ile onayladı. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması ve ABD F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı son yıllarda birbiriyle ayrılmaz biçimde bağlantılı konular oldu.'
In.gr haberinde 'TBMM İsveç'in NATO Üyeliğini Onayladı, ABD Başkanı Erdoğan'a Savaş Uçağı Verdi' yorumunda bulundu.
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