ABD Dışişleri’nden F-16 açıklaması! Destekliyoruz



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de AA'ya, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti.

Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktaran sözcü, bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını dile getirdiklerini vurgulandı.