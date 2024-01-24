ABD Dışişleri'nden F-16 açıklaması! Destekliyoruz
Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini ancak ABD Kongresi’nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti. Patel, yaptığı açıklamada,"Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini ancak ABD Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu hakkında açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından onay verilmesinin ABD tarafından memnuniyetle karşıladığını belirterek, Macaristan'ın da bu süreçte adım atmasını sabırsızlıkla beklediğini aktardı.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini belirten Patel, ancak ABD Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti.
"TÜRKİYE'NİN F-16 FİLOSUNU MODERNİZE ETMESİNİ DESTEKLİYORUZ"
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, yaptığı açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, dün (24.01.2024) AA'ya yaptığı açıklamada, TBMM'de onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.
Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini kaydetti.
Yetkili, "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de AA'ya, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti.
Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.
Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktaran sözcü, bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını dile getirdiklerini vurgulandı.
BLİNKEN'DAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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