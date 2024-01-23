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Son dakika | Ezan düşmanı Sevan Nişanyan hesap verecek! Diyanet İşleri Başkanlığı suç duyurusunda bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2024
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Son dakika | Ezan düşmanı Sevan Nişanyan hesap verecek! Diyanet İşleri Başkanlığı suç duyurusunda bulundu

Muhalif kimliğiyle bilinen sözde yazar Sevan Nişanyan, hadsiz sözlerle ezanı hedef aldı. FETÖ'nün yayın organı Taraf'ta yazdığı dönemde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında alçak sözler sarf eden Nişanyan, Ezan-ı Muhammedi'ye yönelik, " ”Bağıra bağıra hoparlörlerde okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı yani bir tecavüz, bir tacizi bayağı böyle insanın mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı daha bilmiyorum ben Türkiye’de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından biri budur. Bu bangır bangır bağıran hayvan gibi bağıran ezancılar” ifadelerini kullanarak skandal bir alçaklığa daha imza attı. Diyanet İşleri Başkanlığı provokatör Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ezan ve müezzinlerle ilgili beyanları nedeniyle yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkanlığın hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Nişanyan'ın ezan ve müezzinlerle ilgili sözlerine yer verildi.

Ezanın, İslam medeniyetinin simgesi ve ortak dili olduğu belirtilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:

"Sevan Nişanyan'ın sözleriyle İslam'ın şiarı ezan aşağılanmış, bütün Müslümanların dini değerlerine saldırılmış ve hakaret edilmiş, İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek gibi bir görev kanunla kendisine tevdi edilen başkanlığımız ve personeli rencide edilmiştir.

Şüphelinin söylemleriyle, saygı sınırları aşılarak Türk milletinin inanç ve manevi değerlerine düşmanca bir tavırla adeta kin ve nefret kusulmuş, mukaddesatımıza dil uzatılmış, insan onur ve şerefi hiçe sayılarak toplumda ayrıştırmaya ve gerginliğe yol açılacak şekilde halkın büyük bir çoğunluğu tahrik edilmiş ve aşağılanmıştır."

Dilekçede Nişanyan hakkında, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kamu davası açılması istendi.

Nişanyan hadsiz sözlerle ezanı hedef aldı! NİŞANYAN HADSİZ SÖZLERLE EZANI HEDEF ALDI!

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