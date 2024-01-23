Mavi Vatan’ın güvenliği ondan sorulacak! Türkiye ve KKTC arasında kritik imza

'DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE 6,7 TON YAKIT DESTEĞİ SAĞLANDI'

Bakan Uraloğlu, deniz yolu taşımacılık faaliyetlerini geliştirmek için ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt uygulamasıyla da denizcilik sektörünü desteklemeye devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda 2004'ten bu yana yaklaşık 11,5 milyar lira destek ve 6,7 milyon ton yakıt desteği sağladıklarını aktardı. Bayrak ayrımı gözetmeksizin Ro-Ro ve Ro-Pax gemilerinin limanlarda ödediği kılavuzluk ve römorkaj ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda verilen ilk teşvikle İzmir-Sete arasında yeni bir Ro-Ro hattı açılmıştır. Açılan bu hatta şu ana kadar yaklaşık 25 milyon lira destek sağlanmış ve 5 bin 361 yük taşıyan araç, kara yolunu kullanmadan ve sınır kapılarımızdaki sıkışıklığı yaşamadan Fransa'dan Avrupa Birliği topraklarına ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.