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5 ilde FETÖ'ye "Kıskaç" darbesi! 27 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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5 ilde FETÖ’ye Kıskaç darbesi! 27 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak "Kıskaç-5" operasyonuna başlandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 27 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak "Kıskaç-5" operasyonuna başlandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 27 şüphelinin yakalandığını duyurdu.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-5' operasyonlarında; FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu" dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyona katılan personeli tebrik ederek, "Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.

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