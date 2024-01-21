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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 21.01.2024 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
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MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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