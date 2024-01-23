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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar!

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Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan peş peşe kritik temaslar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere gittiği New York'ta peş peşe kritik temaslar gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi üyelerini kabul etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde düzenlenecek üst düzeyli Gazze oturumuna katılmak ve ikili temaslar yürütmek için New York'ta bulunan Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetiyle görüştü.

AVUSTURYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Filistin toplantısı öncesinde New York'taki Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü belirtildi.

BMGK, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için çok sayıda ülkenin dışişleri bakanının katılacağı üst düzeyli oturum gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, LÜBNANLI MEVKİDAŞI BUHABİB İLE GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'le görüştü.






BAKAN FİDAN, BMGS SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ PEDERSEN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen (solda) ile bir araya geldi.

Bakan Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü! BAKAN FİDAN RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ!

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