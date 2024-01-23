Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan peş peşe kritik temaslar!

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, LÜBNANLI MEVKİDAŞI BUHABİB İLE GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'le görüştü.