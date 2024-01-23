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Fatih Portakal'dan seçim salvosu! Başak Demirtaş aday olursa bay bay Ekrem İmamoğlu

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Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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Fatih Portakal’dan seçim salvosu! Başak Demirtaş aday olursa bay bay Ekrem İmamoğlu

Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP’de iç hesaplaşma tavan yaptı. "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içinde cadı kazanı fokur fokur kaynıyor. Dün (22.01.2024) Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş İstanbul için adaylığını duyurdu. PKK'nın partisi DEM, CHP’ye aba altından sopa gösterirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili olarak "Saygı duyulmalı" açıklamasını yaparak PKK’ya adeta göz kırptı. Yaşanan skandalların ardından Başak Demirtaş'ın İBB başkanlığı için aday olma ihtimalini değerlendiren yandaş Fatih Portakal, "Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday gösterilecek olursa ihtimal dahilinde bay bay Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.

Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de kriz, kaos ve iç hesaplaşmalar adeta tavan yaptı.

Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi yönetti.

İmamoğlu bununla da yetinmeyerek kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. İmamoğlu, kendi aday listesini kabul ettirmek için tekrar bastırdı. Özel, "Gel bari koltuğa da otur" deyip telefonu yüzüne kapattı. Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içinde cadı kazanı fokur fokur kaynıyor.


AK Parti, İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok'u; CHP ise İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı aday gösterecek.

BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN İSTANBUL İÇİN ADAYLIK AÇIKLAMASI

DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesini isteyen CHP'ye eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan adaylık açıklaması geldi.

İSTANBUL ADAYLIĞINA YEŞİL IŞIK YAKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Başak Demirtaş, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" şeklinde konuştu.


FATİH PORTAKAL'DAN SEÇİM SALVOSU: BAY BAY EKREM İMAMOĞLU

Fatih Portakal, canlı yayın programında Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimalini değerlendirdi.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Fatih Portakal, "Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday gösterilecek olursa, ihtimal dahilinde, bay bay Ekrem İmamoğlu. Bu kadar net, sonuç ortada. Veya DEM Parti, CHP'ye aba altından sopa gösteriyor olabilir" dedi.

DEM Parti’den CHP’ye İstanbul kıskacı!

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