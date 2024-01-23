Fatih Portakal'dan seçim salvosu! Başak Demirtaş aday olursa bay bay Ekrem İmamoğlu
Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP’de iç hesaplaşma tavan yaptı. "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içinde cadı kazanı fokur fokur kaynıyor. Dün (22.01.2024) Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş İstanbul için adaylığını duyurdu. PKK'nın partisi DEM, CHP’ye aba altından sopa gösterirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili olarak "Saygı duyulmalı" açıklamasını yaparak PKK’ya adeta göz kırptı. Yaşanan skandalların ardından Başak Demirtaş'ın İBB başkanlığı için aday olma ihtimalini değerlendiren yandaş Fatih Portakal, "Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday gösterilecek olursa ihtimal dahilinde bay bay Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de kriz, kaos ve iç hesaplaşmalar adeta tavan yaptı.
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi yönetti.
İmamoğlu bununla da yetinmeyerek kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. İmamoğlu, kendi aday listesini kabul ettirmek için tekrar bastırdı. Özel, "Gel bari koltuğa da otur" deyip telefonu yüzüne kapattı. Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içinde cadı kazanı fokur fokur kaynıyor.
AK Parti, İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok'u; CHP ise İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı aday gösterecek.
BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN İSTANBUL İÇİN ADAYLIK AÇIKLAMASI
DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesini isteyen CHP'ye eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan adaylık açıklaması geldi.
İSTANBUL ADAYLIĞINA YEŞİL IŞIK YAKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Başak Demirtaş, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" şeklinde konuştu.
FATİH PORTAKAL'DAN SEÇİM SALVOSU: BAY BAY EKREM İMAMOĞLU
Fatih Portakal, canlı yayın programında Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimalini değerlendirdi.
Dikkat çeken ifadeler kullanan Fatih Portakal, "Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday gösterilecek olursa, ihtimal dahilinde, bay bay Ekrem İmamoğlu. Bu kadar net, sonuç ortada. Veya DEM Parti, CHP'ye aba altından sopa gösteriyor olabilir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Fenerbahçe ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Köpek gezdirirken adeta gömü buldu! Altından kat kat daha kıymetli!
- X hastalığı nedir, ne anlama geliyor? DSÖ yeni salgın tehdidini duyurdu! X hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı?
- AÖL Kayıt yenileme takvimi 2023-2024 | Açık Lise kayıt yenileme ne zaman bitecek, ders seçimleri ne zaman? 2. Dönem kayıt yenileme kılavuzu...
- 22 gol, 7 asist! İsmail Kartal’dan transfer şov! Kanarya'ya hayırlı uğurlu olsun
- Beşiktaş istiyordu Galatasaray'a imza atıyor! Leblebi gibi gol atacak
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak MB faiz toplantısı hangi tarihte, beklenti hangi yönde?
- VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ 22 OCAK 2024 | İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?
- Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
- Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi tarihte, kaç gün tutulur? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmanın faziletleri neler?
- SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye şans talihi vurdu! Müjde sabah 7'de geldi! %42 zamlı maaşa ek 14.350 TL cepte! 7550, 8125, 10.500 TL alanlar...