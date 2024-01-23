Fatih Portakal’dan seçim salvosu! Başak Demirtaş aday olursa bay bay Ekrem İmamoğlu

BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN İSTANBUL İÇİN ADAYLIK AÇIKLAMASI

DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesini isteyen CHP'ye eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan adaylık açıklaması geldi.



İSTANBUL ADAYLIĞINA YEŞİL IŞIK YAKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Başak Demirtaş, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" şeklinde konuştu.