AK Parti Ankara ilçe adayları belli oluyor! AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı tarih ve saati A Haber ekranlarında duyurdu

İLÇELER İÇİN DE TİTİZ ÇALIŞMA YAPILDI



Yerel seçimlerde 74 ilde aday çıkaracak olan AK Parti tüm il adaylarını kamuoyu ile tanıştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, "Kimi şehirlere bizzat giderek, kimi şehirlerimizde ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek, ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.