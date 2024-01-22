AK Parti Ankara ilçe adayları belli oluyor! AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı tarih ve saati A Haber ekranlarında duyurdu
Yerel seçim hazırlıklarına tam gaz devam eden AK Parti'de İstanbul ilçe adaylarının açıklanmasının ardından tüm gözler Ankara ilçe adaylarının kimler olacağına çevrildi. Adayların ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı AK Parti'nin Ankara ilçe adaylarının açıklanacağı tarih ve saati A Haber ekranlarında duyurdu. İşte detaylar...
İLÇELER İÇİN DE TİTİZ ÇALIŞMA YAPILDI
Yerel seçimlerde 74 ilde aday çıkaracak olan AK Parti tüm il adaylarını kamuoyu ile tanıştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, "Kimi şehirlere bizzat giderek, kimi şehirlerimizde ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek, ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
ANKARA VE İZMİR'E ÖZEL LANSMAN
Gözler Ankara ve İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. İki metropol şehir için özel ilçe tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.
ANKARA İLÇE ADAYLARI BELLİ OLUYOR
A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı yaptığı açıklamada "Ankara'nın ilçe adayları çok büyük ihtimalle çarşamba günü saat 12.00'de Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenecek aday tanıtım toplantısıyla açıklanacak" dedi.
İSTANBUL ADAYLARI AÇIKLANDI
İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı belli oldu.
Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere 22 ilçede mevcut belediye başkanlarının yeniden adaylığı duyuruldu.
YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEYEN İSİMLER
Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin tekrar aday gösterilmezken, Arnavutköy'de Mustafa Candaroğlu, Bayrampaşa'da İlknur Kovaç Bayraktar, Sultanbeyli'de ise Ali Tombaş'ın adaylığı ilan edildi.
ADALAR: UĞUR SİNAN ŞEN
ARNAVUTKÖY: MUSTAFA CANDAROĞLU
ATAŞEHİR: MUSTAFA NAİM YAĞCI
AVCILAR: ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU
BAĞCILAR: ABDULLAH ÖZDEMİR
BAHÇELİEVLER: HAKAN BAHADIR
BAKIRKÖY: ALİ TALİP ÖZDEMİR
BAŞAKŞEHİR: YASİN KARTOĞLU
BAYRAMPAŞA: İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR
BEŞİKTAŞ: SERKAN TOPER (MHP)
BEYKOZ: MURAT AYDIN
BEYLİKDÜZÜ: MUSTAFA GÜNAYDIN
BEYOĞLU: HAYDAR ALİ YILDIZ
BÜYÜKÇEKMECE: RECEP EROL
ÇATALCA: MESUT ÜNER
ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ
ESENLER: MEHMET TEVFİK GÖKSU
ESENYURT: HAMİT ÖNCÜ
EYÜPSULTAN: DENİZ KÖKEN
FATİH: MEHMET ERGÜN TURAN
GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA
GÜNGÖREN: BÜNYAMİN DEMİR
KADIKÖY: VELİ ARSLAN
KAĞITHANE: MEVLÜT ÖZTEKİN
KARTAL: HÜSEYİN KARAKAYA
KÜÇÜKÇEKMECE: AZİZ YENİAY
MALTEPE: KADEM EKŞİ
PENDİK: AHMET CİN
SANCAKTEPE: ŞEYMA DÖĞÜCÜ
SARIYER: HÜSEYİN COŞKUN
SİLİVRİ: VOLKAN YILMAZ (MHP)
SULTANBEYLİ: ALİ TOMBAŞ
SULTANGAZİ: ABDURRAHMAN DURSUN
ŞİLE: İLHAN OCAKLI
ŞİŞLİ: GÖKHAN YÜKSEL
TUZLA: ŞADİ YAZICI
ÜMRANİYE: İSMET YILDIRIM
ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN
ZEYTİNBURNU: ÖMER ARISOY
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