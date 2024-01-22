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DEM Parti'den CHP'ye İstanbul kıskacı! Başak Demirtaş aday olacak mı? A Haber'de değerlendirildi

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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DEM Parti’den CHP’ye İstanbul kıskacı! Başak Demirtaş aday olacak mı? A Haber’de değerlendirildi

CHP'de göreve geldiği günden beri DEM Parti'ye yanlayan ve oy dilenen Özgür Özel, Kandil tarafından kıskaca alınmış durumdayken, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan gelişmeler A Haber'de Gazeteci Gaffar Yakınca ve Murat Özer tarafından ele alındı. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel göreve gelir gelmez PKK'nın partisi DEM Parti'ye yanlarken, Kandil'in siyasi koluna ziyarete gidip oy dilendi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yerel seçimlere giderayak Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

"ADAYLIĞI SÜRPRİZ OLDU"

Tabiki Başak Hanımın başvurması bizi sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasın istiyoruz ama tabiki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK yapacaktır. Benim için şahsım olarak sürpriz oldu tabi, daha önceden haberim yoktu çünkü. Önceden haberiniz yoksa o sürprizdir"

Gündeme bomba gibi düşen konuya ilişkin tüm detaylar A Haber'de ele alındı.

Gazeteci Murat Özer: Kandil'de ciddi bir silahlı varlık olan PKK varken ve bu varlık ABD tarafından açık bir şekilde desteklenirken, hiçbir DEM'li siyasetçinin biz şiddete karşı alternatif bir siyaset üretmek için burada varız şeklindeki söylemlerin gerçekçi olmadığı kanaatindeyim.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı meselesi ise asla gerçekleşmeyecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen CHP ile pazarlığı artırmak için üretilmiş bir durum.

Çünkü Demirtaş'ın eşi aday olursa, Kandil'deki terör baronlarının CHP'nin kesinlikle üzerini çizdiği anlamına gelir ve böyle bir şeyi asla yapmayacaklarını düşünüyorum.

Öte yandan DEM 'kan' demek. O açıdan kendilerine de ilginç bir isim seçmiş oldular.

Melih Altınok: Bu neticede bir siyasi parti ne derseniz deyin… Belli bir 6-7 kemik oyu var. Parti olarak da kendisini bir şekilde var etmesi lazım. 40 yıldır aynı hikayeyi anlatıyorlar. Bağımsız Kürdistan şu bu… Üst hedefler belirlemişler kendilerine ancak iş seçim sandığına geldiğine CHP'ye stepne oluyorlar.

İYİ Parti'yi düşünelim. Ne yaptı Meral Hanım? İYİ Parti'nin kurumsal varlığını devam ettirmesinin yolu, üzerindeki PKK/HDP yükünün gitmesiydi. Peki bundan kurtulunca rahatladı mı? Evet, hem söylem hem de eylem olarak rahatladı. DEM denen partiye tavır almak istiyordu…

Gazeteci Gaffar Yakınca: PKK'nın uzantısı olan partilere bakıyoruz ne kazanacaklar ne verecekler? DEM şu anda CHP'den hiçbir şey almasa bile CHP ile yan yana yürümekten karlı çıkıyor. Çünkü CHP meşrutiyeti sorgulanmayan bir parti. Tabii ki biz eleştiriyoruz ancak insanlar sorgulamıyorlar. Atatürk'ün partisi Cumhuriyeti kuran parti diyorlar. Yani o mirasta olmasa onun çok uzağına düşmüş olmasına rağmen marka koruyor.

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