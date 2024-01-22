DEM Parti’den CHP’ye İstanbul kıskacı! Başak Demirtaş aday olacak mı? A Haber’de değerlendirildi

"ADAYLIĞI SÜRPRİZ OLDU"

Tabiki Başak Hanımın başvurması bizi sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasın istiyoruz ama tabiki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK yapacaktır. Benim için şahsım olarak sürpriz oldu tabi, daha önceden haberim yoktu çünkü. Önceden haberiniz yoksa o sürprizdir"

Gündeme bomba gibi düşen konuya ilişkin tüm detaylar A Haber'de ele alındı.

Gazeteci Murat Özer: Kandil'de ciddi bir silahlı varlık olan PKK varken ve bu varlık ABD tarafından açık bir şekilde desteklenirken, hiçbir DEM'li siyasetçinin biz şiddete karşı alternatif bir siyaset üretmek için burada varız şeklindeki söylemlerin gerçekçi olmadığı kanaatindeyim.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı meselesi ise asla gerçekleşmeyecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen CHP ile pazarlığı artırmak için üretilmiş bir durum.