Bakan Vedat Işıkhan müjdeyi verdi: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 49,25 artış!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik emeklilere müjdeyi vererek, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı %49,25’e yükseltiyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:
İşgücü piyasalarının iki boyutu var. Aktif ve pasif işgücü politikalarımız.İŞKUR aracılığı ile yürütmüş olduğumuz aktif iş gücü piyasası programlarını daha etkili ve kapsamlı hale getirmeyi düşünüyoruz.
Kurs ve programlarda program süresinin 3 katı olarak uygulanan istihdam yükümlülüğünü biz 2 katına indirdik. Kurs ve Program sonrası istihdam taahhüt oranı yüzde 60'a indirildi.
"DAHA GÜÇLÜ İŞ GÜCÜ PİYASASI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"
Kısa çalışma ödeneği, özellikle bölgesel, sektörel ya da afetler sonrasında çalışanlarımıza verdiğimiz doğrudan bir nakti destekti. Bu rakam 8 bin ile 12 bin arasında çalışana doğrudan verdiğimiz bir destekti. Biz bunu işsizlik sigortası fonundan karşılıyoruz.
Yıllık enflasyon yüzde 64,77 iken asgari ücrete geçen yıla göre yüzde 100 zam yapmamız aslında ne kadar önemli bir başarı gösterdiğmizi de gösteriyor. Enflasyon oranı üzerinde de zam vererek çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürdük.
PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI DÜŞÜRÜYORUZ
Asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi.
EMEKLİLERE MÜJDE: YÜZDE 49,25 ZAM
13,5 milyonu bulan SSK ve Bağ - Kur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz.
Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum.
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlanmdıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hayırlı olsun… SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Emekli aylıklarına enflasyona bağlı olarak yüzde 37.57 artış yapılacaktı. Refah payı ile bu oran yüzde 49.25'e yükseltiliyor. Emeklinin refah payı hariç alacağı tutar ve refah payı dahil yeni maaşı şöyle:
ARALIK MAAŞI: 7.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75
ARALIK MAAŞI: 7.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00
ARALIK MAAŞI: 7.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25
ARALIK MAAŞI: 7.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50
ARALIK MAAŞI: 7.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75
ARALIK MAAŞI: 8.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00
ARALIK MAAŞI: 8.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25
ARALIK MAAŞI: 8.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50
ARALIK MAAŞI: 8.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75
ARALIK MAAŞI: 8.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00
ARALIK MAAŞI: 8.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25
ARALIK MAAŞI: 8.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50
ARALIK MAAŞI: 8.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75
ARALIK MAAŞI: 8.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00
ARALIK MAAŞI: 8.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25
ARALIK MAAŞI: 9.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50
ARALIK MAAŞI: 9.050,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13
ARALIK MAAŞI: 9.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75
ARALIK MAAŞI: 9.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00
ARALIK MAAŞI: 9.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25
ARALIK MAAŞI: 9.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50
ARALIK MAAŞI: 9.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75
ARALIK MAAŞI: 9.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00
ARALIK MAAŞI: 9.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25
ARALIK MAAŞI: 9.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50
ARALIK MAAŞI: 9.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75
ARALIK MAAŞI: 10.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00
ARALIK MAAŞI: 10.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25
ARALIK MAAŞI: 10.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50
ARALIK MAAŞI: 10.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75
ARALIK MAAŞI: 10.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00
ARALIK MAAŞI: 10.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25
ARALIK MAAŞI: 10.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50
ARALIK MAAŞI: 10.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75
ARALIK MAAŞI: 10.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00
ARALIK MAAŞI: 10.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25
ARALIK MAAŞI: 11.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50
ARALIK MAAŞI: 11.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75
ARALIK MAAŞI: 11.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00
ARALIK MAAŞI: 11.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25
ARALIK MAAŞI: 11.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50
ARALIK MAAŞI: 11.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75
ARALIK MAAŞI: 11.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00
ARALIK MAAŞI: 11.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25
ARALIK MAAŞI: 11.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50
ARALIK MAAŞI: 11.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75
ARALIK MAAŞI: 12.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00
ARALIK MAAŞI: 12.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25
ARALIK MAAŞI: 12.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50
ARALIK MAAŞI: 12.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00
ARALIK MAAŞI: 12.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25
ARALIK MAAŞI: 12.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50
ARALIK MAAŞI: 12.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75
ARALIK MAAŞI: 12.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00
ARALIK MAAŞI: 12.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25
ARALIK MAAŞI: 13.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50
ARALIK MAAŞI: 14.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00
ARALIK MAAŞI: 15.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50
ARALIK MAAŞI: 16.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00
ARALIK MAAŞI: 17.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50
ARALIK MAAŞI: 18.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00
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