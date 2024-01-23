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SSK-BAĞKUR emekli zammı yüzde 49,25! Kalem kalem yeni maaş tablosu A Haber’de

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Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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SSK-BAĞKUR emekli zammı yüzde 49,25! Kalem kalem yeni maaş tablosu A Haber’de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emeklilere müjdeyi vererek, "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı %49,25’e yükseltiyoruz" dedi. Uzman isimler A Haber canlı yayınında detayları değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 37,57 açıklanan enflasyon zammına Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba teklife eklenen önergeyle 5 puanlık refah payı eklenmiş, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılmıştı.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan düzenleme yeni bir önergeyle 6.68 puanlık refah payı daha eklenerek zam oranı yüzde 42,6'dan yüzde 49,25'e çıkarılacak.

MURAT BAL SOSYAL GÜVENLİK UZMANI

Detaylar henüz net olarak belli değil. Sayın Bakanımız Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre kök ücretlere 49,24 zam yapılacak.10 bin liranın değiştiğine dair bir haber yok şu an da. En düşük emekli maaşı için daha yükseliş bekleniyor.

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra 1 hafta için hesaplara yatacak.

Emekliler için yapılan zam şu an da yapılacak en yüksek orana çıkarılmış durumda. Beklentiyi karşılayacak bir artış oldu. Temmuz ayında yapılan zam ile 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıktı kök maaşlar. Ocak ayının başında ise 10 bin liraya çıkacağı söylenildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneği olağanüstü hallerde devreye giren bir sistem. Orada da 600 günden 400 güne inmesi çok iyi olmuş. Bu hafta içerisinde bu kanun da yürürlüğe girer.

Emeklinin refah payı hariç alacağı tutar ve refah payı dahil yeni maaşı şöyle:

ARALIK MAAŞI: 7.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75

ARALIK MAAŞI: 7.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00

ARALIK MAAŞI: 7.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25

ARALIK MAAŞI: 7.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50

ARALIK MAAŞI: 7.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75

ARALIK MAAŞI: 8.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00

ARALIK MAAŞI: 8.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25

ARALIK MAAŞI: 8.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50

ARALIK MAAŞI: 8.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75

ARALIK MAAŞI: 8.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00

ARALIK MAAŞI: 8.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25

ARALIK MAAŞI: 8.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50

ARALIK MAAŞI: 8.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75

ARALIK MAAŞI: 8.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00

ARALIK MAAŞI: 8.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25

ARALIK MAAŞI: 9.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50

Zam oranı yükseldi! ZAM ORANI YÜKSELDİ!

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