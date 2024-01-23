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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyindeki Filistin konulu toplantının öncesinde New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

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