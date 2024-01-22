Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den 28 il için alarm
Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava tahminlerine göre, 28 kentte yoğun kar yağışı bekleniyor. 28 kent için uyarı üstüne uyarı geldi... Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte haftalık hava durumu raporu...
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Çok bulutlu, İstanbul, bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova) ve Kırklareli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin büyük bir bölümü çok bulutlu olacakken, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevreleri yağışlı geçecek. Kıyı ve güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer bölgelerde yağmurun zamanla karla karışık yağmura dönüşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi öngörülüyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!
Özellikle İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında İç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
YOĞUN KAR GELİYOR
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de yağmur, 1600 metre üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların, zamanla havanın soğumasıyla akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 metre üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
28 İLE SARI KODLU UYARI
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Aksaray, Batman, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye'ye sarı kodlu uyarı yapıldı.
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