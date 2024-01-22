Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji’den 28 il için alarm

YOĞUN KAR GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de yağmur, 1600 metre üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların, zamanla havanın soğumasıyla akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 metre üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.