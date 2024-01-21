Murat Kurum gençlerle buluşup Aybüke: Öğretmen Oldum Ben adlı filmi izledi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde gençlerle buluştu. Kurum ve beraberindekiler gençlerle birlikte şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayat hikayesini anlatan ‘Aybüke: Öğretmen Oldum Ben’ adlı filmi izledi. Kurum gösterim sonrasında yaptığı konuşmada, “Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması bir de sazı kaldı. Ama her salonda, her kütüphanede, her okulda, her öğrencimizde, 85 milyon kardeşimizde hatıraları, anıları, verdiği mücadele kaldı.” dedi. “Bu vatanın her bir karış toprağı için mücadele etmeye devam edeceğiz.” diyen Kurum, “Öğretmenlerimizi şehit eden PKK teröristlerine inlerini dar edeceğiz. Dicle’nin, Fırat’ın, Cudi’nin, Gabar’ın çocuklarını, kuzularını çakallara ezdirmeyeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi'nde gençlerle buluştu. Kurum'u Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir karşıladı.
Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'ne geçen Kurum ve beraberindekiler, gençlerle birlikte şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini anlatan 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' adlı filmi izledi.
"ÖĞRETMENLERİMİZİ ŞEHİT EDEN PKK TERÖRİSTLERİNE İNLERİNİ DAR EDECEĞİZ"
Kurum burada yaptığı konuşmasında, "Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması bir de sazı kaldı. Ama her salonda, her kütüphanede, her okulda, her öğrencimizde, 85 milyon kardeşimizde hatıraları, anıları, verdiği mücadele kaldı. Şehitlerimiz sayesinde biz buradayız. Bugün dünyaya el kaldırabiliyorsak, bir şeyler söyleyebiliyorsak şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde.
"DİCLE'NİN, FIRAT'IN, CUDİ'NİN, GABAR'IN ÇOCUKLARINI, KUZULARINI ÇAKALLARA EZDİRMEYECEĞİZ"
Ay yıldızlı bayrağımız için, bu vatanın her bir karış toprağı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerimizi şehit eden PKK teröristlerine inlerini dar edeceğiz. Dicle'nin, Fırat'ın, Cudi'nin, Gabar'ın çocuklarını, kuzularını çakallara ezdirmeyeceğiz." dedi.
Kurum, "Aybükelerimiz için, Aybüke'nin annesi için, tüm şehitlerimizin anne ve babaları için, bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, ülkemizi büyütmek, güçlendirmek için hep birlikte mücadelenizi sonuna kadar verin. En iyi eğitimleri alın, en iyi alanlarda kendinizi yetiştirin. Biz gençlerimize yürekten inanıyoruz ve gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz diyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
Program sonunda Kurum'a, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek tarafından çiçek takdim edildi. Kurum ardından öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinliğe Ak Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Ak Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Şahin de katıldı.
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