Murat Kurum gençlerle buluşup Aybüke: Öğretmen Oldum Ben adlı filmi izledi

"DİCLE'NİN, FIRAT'IN, CUDİ'NİN, GABAR'IN ÇOCUKLARINI, KUZULARINI ÇAKALLARA EZDİRMEYECEĞİZ"

Ay yıldızlı bayrağımız için, bu vatanın her bir karış toprağı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerimizi şehit eden PKK teröristlerine inlerini dar edeceğiz. Dicle'nin, Fırat'ın, Cudi'nin, Gabar'ın çocuklarını, kuzularını çakallara ezdirmeyeceğiz." dedi.

Kurum, "Aybükelerimiz için, Aybüke'nin annesi için, tüm şehitlerimizin anne ve babaları için, bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, ülkemizi büyütmek, güçlendirmek için hep birlikte mücadelenizi sonuna kadar verin. En iyi eğitimleri alın, en iyi alanlarda kendinizi yetiştirin. Biz gençlerimize yürekten inanıyoruz ve gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz diyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.