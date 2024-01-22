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İsveç'in NATO üyeliğinde kritik hafta! TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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İsveç’in NATO üyeliğinde kritik hafta! TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak

İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

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