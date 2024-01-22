Türkiye ile Libya arasında "işbirliği mutabakat zaptı" imzalandı

Bakan Göktaş, Libya heyetini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "500 yılı aşkın tarihi ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği bizim için son derece önemlidir. İki ülke geçmişten bugüne zor zamanlarda birbirlerinin yanında durmuşlardır. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından Libya'nın sergilediği dayanışmadan ötürü müteşekkiriz. Derne'de yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye de tüm imkanlarını seferber etmiştir." diye konuştu.

Bakan Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yıldır sosyal hizmetler alanında devrim niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi bakımından bugün dünyanın pek çok ülkesinden daha ileri durumdayız. Bakanlıklarımız tarafından yürütülen engelliler, gençler, yaşlılar, aile, çocuklar ve kadınlara yönelik destek programları üzerinde de işbirliği olanaklarını değerlendirmemiz faydalı olacaktır. Aileye yönelik tüm dünyada önemli tehditler var. Aile kavramını ve aile kurumunu zedeleyen yapılar ailelerimizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi tehdit ediyor. Aile yapımızı hedef alan küresel dayatmalara karşı hepimizin sorumluluğu var. Aile yapımızı güçlendirmek için her zamankinden daha fazla çalışmalıyız. Çocuklarımızı ve ailelerimizi bu tehditlerden korumak için iş birliği içerisinde olmalıyız. Birlikte gayret ederek somut projeler geliştirmemizi temenni ediyor, Libya'nın kapasite inşasına atfettiğimiz önemi de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Bu bağlamda bakanlığımızın sahip olduğu tecrübe ve birikimleri paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."