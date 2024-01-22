CHP'de fondaş isyanı! "20 yıldır muhalefetin elinde esiriz" sözleriyle sitem etti! Fondaş Levent Gültekin Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi





CHP'lilerin garanti gördüğü yeri rant kapısı olarak gördüğünü dile getiren Gültekin şöyle konuştu;

Anket yaptılar da sonucu gördüler değil. Hangi grubun elinde kalacak? İmamoğlu da yaptırmıyor. İmamoğlu da İstanbul'da başkanları kendi atıyor. Kendi seçmeye çalışıyor. Ama bir anketle değil. Aynısını o da yapıyor. Aman benim adamım olsun.

Bunların kazanmak diye bir derdi yok. Garantili yeri, yani İzmir, Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya'yı... Garanti gördükleri yeri rant kapısı görüyorlar.

"CHP SEÇMENE KOYUN MUAMELESİ YAPIYOR"

Niye? 'Bizim garanti gördüğümüz yere odun koysak kazanırız! Odun!' Aslında kendi seçmenlerine koyun muamelesi çekiyorlar.

Halbuki yapacağı şey çok basit. Çankaya'da bir anket yaparsın. Sorarsın seçmene. Kazanmak ve iş yapmak istiyorsan açıklarsın çok zor bir şey değil ki.

Hatay'da anket yaptırdı. Bütün tepkilere rağmen aday koydu. Hatay'da yaptırıyorsun da Çankaya'da neden yaptırmıyorsun? İzmir'de Bakırköy'de neden yaptırmıyorsun? Çünkü oralar garanti. Kimi korsak kazanır duygusu var."