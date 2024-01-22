CHP'de fondaş isyanı! "20 yıldır muhalefetin elinde esiriz" sözleriyle sitem etti! Fondaş Levent Gültekin Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi
CHP'de aday belirleme krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken CHP fondayı Levent Gültekin İzmir, Kadıköy, Ataşehir, Çankaya gibi yerlerin adaylarının henüz belirlenmemiş olmasının altını çizerek "Altın hisse kimin elinde kalacak kavgası var" dedi. CHP'nin kendi seçmenine koyun muamelesi yaptığını söylerken, partililerin garanti bildiği yerleri rant kapısı olarak gördüğünü ifade belirtti. Gültekin, Başkan Erdoğan'ın AK Partili bir adayı nasıl ikna ettiğini de anlatırken "20 yıldır bu muhalefetin elinde nasıl rehin kaldığımız anlaşılsın" ifadelerini kullandı.
Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 86 milyon, 31 Mart Pazar günü yerelde yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek.
CHP'DE İÇ SAVAŞ BİTMİYOR
Cumhur İttifakı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoluna emin adımlarla ilerleyip adaylarını tek tek açıklarken CHP, iç hesaplaşma, ittifak ve aday belirleme kaosu ile boğuşuyor.
ADAY BELİRLEMEDE KRİZ ÇIKTI
Kurultay sonrası 'eş genel başkan' edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanı sıra CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri geriyor.
ESKİŞEHİR'DE TASFİYE YAŞANDI
İstanbul'un 12 ilçesinde kendi işaret ettiği adayları PM'den geçiren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de tasfiye edilişinde rol oynadı.
"ALTERNATİF BULAMADIK"
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi ise Mansur Yavaş'la genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirdi.
Hatay'dan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi bardağı taşıran son damla olurken; Özgür Özel, "Alternatif bulamadık" diyerek depremzede seçmenle alay etti.
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'deki aday belirleme kaosu fondaş tetikçileri de isyan noktasına getirdi.
"ADAYLARI BİLE BELİRLEYEMİYORLAR"
Levent Gültekin, Youtube kanalında CHP içinde bir türlü nihayete ermeyen aday belirleme sürecine değindi. CHP'de 'altın hisse kimin elinde kalacak' kavgası yaşandığını dile getiren Gültekin, "Şimdi adayları belirleyemiyorlar. İzmir'i açıklayamıyorlar. İstanbul'da Kadıköy, Ataşehir, Beşiktaş, Sarıyer... CHP'nin altın hisseleri diyorum ben bunlara... Bu bölgeler CHP'nin altın hissesi. Altın hisse kimin elinde kalacak kavgası veriyorlar. Yani Çankaya belirlenmiyor" şeklinde konuştu.
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'deki aday belirleme kaosu fondaş tetikçileri de isyan noktasına getirdi.
CHP'lilerin garanti gördüğü yeri rant kapısı olarak gördüğünü dile getiren Gültekin şöyle konuştu;
Anket yaptılar da sonucu gördüler değil. Hangi grubun elinde kalacak? İmamoğlu da yaptırmıyor. İmamoğlu da İstanbul'da başkanları kendi atıyor. Kendi seçmeye çalışıyor. Ama bir anketle değil. Aynısını o da yapıyor. Aman benim adamım olsun.
Bunların kazanmak diye bir derdi yok. Garantili yeri, yani İzmir, Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya'yı... Garanti gördükleri yeri rant kapısı görüyorlar.
"CHP SEÇMENE KOYUN MUAMELESİ YAPIYOR"
Niye? 'Bizim garanti gördüğümüz yere odun koysak kazanırız! Odun!' Aslında kendi seçmenlerine koyun muamelesi çekiyorlar.
Halbuki yapacağı şey çok basit. Çankaya'da bir anket yaparsın. Sorarsın seçmene. Kazanmak ve iş yapmak istiyorsan açıklarsın çok zor bir şey değil ki.
Hatay'da anket yaptırdı. Bütün tepkilere rağmen aday koydu. Hatay'da yaptırıyorsun da Çankaya'da neden yaptırmıyorsun? İzmir'de Bakırköy'de neden yaptırmıyorsun? Çünkü oralar garanti. Kimi korsak kazanır duygusu var."
"20 YILDIR BU MUHALEFETİN ELİNDE NASIL REHİN KALDIK"
CHP'nin garanti gördüğü yeri rant kapısı olarak gördüğünü, seçmenlere koyun muamelesi yaptığını dile getiren Levent Gültekin, CHP ve AK Parti arasındaki farka da somut örneklerle dikkat çekti.
AK Parti'de bir önceki dönem aday yapılmayan ve yeni dönem için anketlerde adı çıkan Başkan Erdoğan'ın nasıl ikna ettiğini anlatan Gültekin, şu ifadeleri kullandı:
"Tayyip Erdoğan nasıl çalışıyor görelim. İkisine bakın ve niye bu adamın kazandığını anlayın. Niye biz 20 yıldır bu muhalefetin elinde rehin kaldığımız anlaşılsın diye anlatıyorum bunu.
İstanbul'un bir ilçesinde Tayyip Erdoğan, 2019'dan önceki belediye başkanından bir şey istiyor. Adını vermeyeceğim ilçenin. Belediye başkanı da bunu yapmıyor.
2019'da o adamı aday yapmıyor o ilçeden. Ve 2019'da o ilçeyi AK Parti kaybediyor. Kaybediyor ama o zaman kaybedeceğini bilmiyor. Biz oyu parti olarak alıyoruz duygusu ile onu aday yapmıyor.
Bu seçimde anket yaptırıyor, o adamın ismi çıkıyor. Önce partiden üst düzey yöneticileri gönderiyor bu ama gidin ikna edin'. Adam ne diyor? 'Siz beni harcadınız ben aday olmuyorum..."
ERDOĞAN O İSMİ ARADI... "BEN Mİ GELEYİM SEN Mİ GELİRSİN?"
İl başkanını gönderiyor 'Gidin ikna edin'. Kafaya koymuş ya İstanbul'u almayı, o ilçeyi kazanmak istiyor ya... İl başkanı gidiyor.
Bu arkadaş diyor ki, 'Olmuyorum. Beni harcadınız'. Tayyip Erdoğan'ın kendisi arıyor. Ne diyor adama biliyor musun: 'Ben mi geleyim sen mi gelirsin?' O da 'Yok efendim siz zahmet etmeyin ben gelirim' diyor.
'O da git o zaman aday ol' diyor. Dün o adamın adını açıkladı. Çok basit anket yapıyor. Halk diyor ki 'bunu istiyoruz.'
'Ben Cumhurbaşkanıyım onun ayağına gitmem' demiyor. Adam böyle pragmatik. Şimdi sen burada parti içi çeteler İzmir kimde kalsın kavgası veriyor."
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