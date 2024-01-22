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AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'un projelerini açıklayacağı tarih belli oldu

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Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’un projelerini açıklayacağı tarih belli oldu

AK Parti tarafından İBB adayı olarak gösterilen Murat Kurum, İstanbul'u karış karış gezmeye devam ediyor. Kurum, İstanbul'un olimpiyat şehri olacağını söylerken; projelerini de 25 Ocak 2024 Perşembe günü açıklayacağını duyurdu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne ziyarette bulundu. Kurum, sosyal tesiste yemek yiyen hakemlerle sohbet edip, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını belirtti.

Mevcut yönetimin, spor salonu inşaatını engellemeye çalıştığını, fakat kendilerinin durmayıp projeyi bitirmek üzere olduklarını dile getiren Kurum, "İstanbul'a uluslararası turnuvaların yapılacağı çok güzel bir basketbol tesisini kazandıracağız. İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak. Sizin gibi kıymetli hakemlerimiz, sporcularımız gençlerimizi yetiştirecek. Çok daha sağlıklı bir gençliği oralarda yetiştirmiş olacağız." diye konuştu.

Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Kurum, tesise gelenlere limonata ikram etti.

PROJELERİNİ 25 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLIYOR
AK Parti tarafından İstanbul'a aday gösterilen Murat Kurum, projelerini açıklayacağı tarihi de duyurdu. Kurum, 25 Ocak Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi'nde geniş katılımlı bir tanıtım toplantısıyla projelerini anlatacak. Kurum konuyla ilgili olarak, "Büyük lansmanı Perşembe günü yapacağız, ardından 3 alt lansman yapacağız. İstanbul'un sorunlarını çözecek iradeyi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

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