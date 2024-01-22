AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’un projelerini açıklayacağı tarih belli oldu

Mevcut yönetimin, spor salonu inşaatını engellemeye çalıştığını, fakat kendilerinin durmayıp projeyi bitirmek üzere olduklarını dile getiren Kurum, "İstanbul'a uluslararası turnuvaların yapılacağı çok güzel bir basketbol tesisini kazandıracağız. İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak. Sizin gibi kıymetli hakemlerimiz, sporcularımız gençlerimizi yetiştirecek. Çok daha sağlıklı bir gençliği oralarda yetiştirmiş olacağız." diye konuştu.