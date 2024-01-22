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Bakan Yerlikaya duyurdu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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Bakan Yerlikaya duyurdu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaçak/sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen "ÇENGEL-6" operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkolün ele geçirildiğini açıkladı.

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