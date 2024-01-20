İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sürüyor! Dragon ne zaman istasyona ulaşacak?

DRAGON KAPSÜLÜ ŞU AN NEREDE?

Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Crew Dragon kapsülü, yolculuk süresi boyunca Dünya'nın etrafında dönerek yükseliyor. Siz de bu yolculuğu canlı olarak takip edebilirsiniz.

Buraya tıklayarak Crew Dragon kapsülünün ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun konumlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.