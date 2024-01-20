İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu sürüyor! Dragon ne zaman istasyona ulaşacak?
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın içerisinde olduğu SpaceX aracı geçtiğimiz gün NASA'nın Florida'daki merkezinden başarıyla fırlatıldı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan gönderdiği ilk mesajda Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü kullandı. Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülünün yolculuğu adım adım sürerken, astronotların bugün öğle saatlerinde istasyona ulaşması bekleniyor.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.
SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.
NE ZAMAN İSTASYONA ULAŞACAK? BAKAN SAATİ AÇIKLADI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının bugün saat 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesini beklediklerini belirtti.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz. Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak. Herkes bu anları, ekranları başında da takip edebilecek. Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda kenetlenmeye hazır" ifadelerini kullandı.
DRAGON KAPSÜLÜ ŞU AN NEREDE?
Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Crew Dragon kapsülü, yolculuk süresi boyunca Dünya'nın etrafında dönerek yükseliyor. Siz de bu yolculuğu canlı olarak takip edebilirsiniz.
Buraya tıklayarak Crew Dragon kapsülünün ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun konumlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.
Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.
İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen 8,1 metre uzunluğundaki Dragon kapsülü ise basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip bir uzay aracı olarak tasarlandı.
Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.
Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.
Daha önce ABD yerel saatiyle 17 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma işlemi, SpaceX tarafından son kontrollerin tamamlanması amacıyla bir gün ertelenmişti.
İLK ASTRONOT UNVANINI ALDI
Uzay yolculuğu başlayan Alper Gezeravcı, ilk Türk astronot unvanını aldı.
"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR"
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
Fırlatmanın ardından Ax-3 ekibiyle kurulan canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; 'İstikbal göklerdedir.'" şeklinde oldu.
Gezeravcı'nın bu sözlerinin ardından uzaya giden diğer astronotların uzaydayken kullandıkları ilk ifadeler merak konusu oldu.
"YARINLAR BİZİM BU GURUR BİZİM"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin, "Yarınlar bizim. Bu gurur bizim. Bu gurur Türk milletinin. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesinde "GururDuyTürkiye" etiketiyle videolu paylaşımda bulundu.
Bakan Kacır, paylaşımında "Yarınlar bizim. Bu gurur bizim. Bu gurur Türk milletinin. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
Videoda, millet olmanın acıda ve kederde bir olmak gibi heyecan, sevinç ve coşkuda da bir ve beraber olabilmek demek olduğunu dile getiren Kacır, tarihi gururun hep birlikte yaşandığını ve kalplerin Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile attığını belirtti. Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay istasyonu'nda 14 gün boyunca gerçekleştireceği Türk Uzay Bilim Misyonu'nun, bilim dünyasına önemli katkılar sunacağına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti: "Misyon kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 bilimsel deney, mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu, Türk gençleri ve Türk çocukları için ilham kaynağı olacak. Milletimizin ufkunu gökyüzünün sınırlarının ötesine taşıyacak bu yolculuk, inşallah gelecekte de Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçireceğimiz nice projenin de habercisi olacak."
Gezeravcı'nın ay yıldızlı bayrağı taşıyacağı uzay görevini başarıyla icra ederek sağ salim dönmesini temenni eden Kacır, bu heyecan verici misyonu anbean takip eden çocuklara ve gençlere çok daha büyük başarılara imza atacakları aydınlık bir gelecek diledi.
Kacır, başka bir paylaşımında da Gezeravcı'nın gerçekleştireceği 13 bilimsel deneyden birini, ortaokul öğrencileriyle birlikte hazırlayan Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Birsen Geçer ve TEKNOFEST 2023 Yüksek İrtifa Roket Yarışması birincisi takımın kaptanı Mehmet Sizer'in fırlatma etkinliğinin özel konukları olduğunu belirtti, bu gece sadece Alper Gezeravcı değil, Türk gençliğinin ve çocuklarının hayallerinin de gökyüzünün sınırlarının ötesine geçeceğini vurguladı.
"TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"
Başkan Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesi video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan video mesajda, "Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli bir başlangıç yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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