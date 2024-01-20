20 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Saat 12.27'de nefesler tutulacak! Alper Gezeravcı Türkiye ile bağlantı kurup Başkan Erdoğan ile görüşecek

Saat 12.27'de nefesler tutulacak! Alper Gezeravcı Türkiye ile bağlantı kurup Başkan Erdoğan ile görüşecek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2024 11:09
İlk Türk astronotun da içinde olduğu uzay aracı Dragon, bugün saatler 12:27'yi gösterdiğinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gezeravcı, Başkan Erdoğan ile görüşecek
Gezeravcı, Başkan Erdoğan ile görüşecek
37 ilçenin başkan adayı belli oluyor
37 ilçenin başkan adayı belli oluyor
Seçim süreci nasıl işleyecek?
Seçim süreci nasıl işleyecek?
CHP adaylarını neden açıklamıyor?
CHP adaylarını neden açıklamıyor?
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor
İETT arızaları bir yılda yaklaşık yüzde 60 arttı
İETT arızaları bir yılda yaklaşık yüzde 60 arttı
Zeytin Dalı Harekatı’nın 6. yılı
Zeytin Dalı Harekatı’nın 6. yılı
İşte o kaçak villalar!
İşte o kaçak villalar!
Milletvekillerinden Özel’e rest! Kılıçdaroğlu çatlağı
Milletvekillerinden Özel’e rest! Kılıçdaroğlu çatlağı
MİT sergisi açıldı! İşte gizli silahlar ve eşyalar
MİT sergisi açıldı! İşte gizli silahlar ve eşyalar
A Haber sınırın sıfır noktasında!
A Haber sınırın sıfır noktasında!
İstanbul ilçe adayları açıklanıyor
İstanbul ilçe adayları açıklanıyor
Daha Fazla Video Göster