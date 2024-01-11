CHP yandaşı Portakal’dan ’kavga yoktu’ diyen CHP Sözcüsü Yücel’e salvo: Yalancısın... Biz aptal mıyız?

CHP SÖZCÜSÜ GÜNYÜZÜNE ÇIKAN KAVGAYI YALANLADI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, basın mensuplarının gözü önünde gerçekleşen kavgayı yalanlayıp, "Mersin Milletvekilleri arasında bir tartışma ya da kavga-gürültü olmadı." ifadelerini kullandı.

YANDAŞ PORTAKAL'DAN CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL'E SALVO: YALANCISIN

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Yücel'in açıklamalarında yer alan sözlerini eleştirip, yalancı olduğunu dillendirdi.

Portakal, "Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu kadar kolay yalan söylenebilir mi? "Kulağımız duyuyor, gözümüz görüyor. Arkadaş en azından böyle bir şey olup olmadığını araştır. Ondan sonra insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Deniz Bey, büyük yalanlar." ifadelerini kullandı.