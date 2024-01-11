CHP yandaşı Portakal'dan 'kavga yoktu' diyen CHP Sözcüsü Yücel'e salvo: Yalancısın... Biz aptal mıyız?
Dün gerçekleşen parti adaylarının belirlendiği CHP PM Toplantısı'nda çıkan kavgayı CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bir tartışma ya da kavga-gürültü olmadı" diyerek yalanlamıştı. Sosyal medyaya yansıyan videoları görmezden gelircesine yaşananların üstünü kapatmaya çalışan Yücel'i CHP yandaşı Fatih Portakal adeta topa tuttu. Portakal, "Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu kadar kolay yalan söylenebilir mi? Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz. Değişim, değişim dediniz böyle mi olacaktı?" ifadelerini kullandı.
CHP, yerel seçimde yarışacak bazı adaylarını yaptığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı ile belirledi.
ADAY TOPLANTISINDA BÜYÜK KAVGA!
Adayların belirlendiği toplantı esnasında ise tartışma çıktı.
Ufuk Çakır
KAVGA SESLERİ KORİDORDA YANKILANDI
Mersin adaylarının belirlenmesi sırasında kavga çıktığı bildirilirken, bağrışma sesleri koridorlarda yankılandı.
Ali Mahir Başarır
CHP Mersin milletvekili Ufuk Çakır'ın Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a bağırarak salonu terk ettiği öğrenildi.
A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu programda konuşan gazeteci Gaffar Yakınca, CHP katında yükselen sesler hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Yakınca'nın vermiş olduğu bilgiye göre "Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de Neşet Tarhan'la devam edilmesini istiyor. Şimdiki belediye başkanı aday gösterilmeyince tepkisini Ali Mahir Başarır'a gösteriyor. Yani orada bağıran kişi Hasan Ufuk Çakır."
CHP SÖZCÜSÜ GÜNYÜZÜNE ÇIKAN KAVGAYI YALANLADI
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, basın mensuplarının gözü önünde gerçekleşen kavgayı yalanlayıp, "Mersin Milletvekilleri arasında bir tartışma ya da kavga-gürültü olmadı." ifadelerini kullandı.
YANDAŞ PORTAKAL'DAN CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL'E SALVO: YALANCISIN
CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Yücel'in açıklamalarında yer alan sözlerini eleştirip, yalancı olduğunu dillendirdi.
Portakal, "Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu kadar kolay yalan söylenebilir mi? "Kulağımız duyuyor, gözümüz görüyor. Arkadaş en azından böyle bir şey olup olmadığını araştır. Ondan sonra insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Deniz Bey, büyük yalanlar." ifadelerini kullandı.
"DEĞİŞİM, DEĞİŞİM DEDİNİZ BÖYLE Mİ OLACAKTI?"
CHP'nin kendilerini 'aptal' yerine koyduğunu belirten Portakal, "Biz aptal mıyız, görüyoruz biz ne olduğunu? Sosyal medyayı da mı görmüyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına değişim değişim dediniz de böyle mi olacaktı?" dedi.
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