Süleymaniye yeni Kandil mi? KYB, PKK/YPG’ye askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlıyor

PKK İLE İŞBİRLİĞİ

Murat Sekban: Türkiye ne sınırlarının içinde ne de sınırlarının civarında teröre müsaade etmemek de kararlı. Pençe-Kilit harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki harekatlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde üs bölgelerine yönelik saldırıların ardından çok net mesajlar verildi. KYB Irak'ın kuzeyin bir siyasi oluşum. Liderliğini Talabani yapıyor ancak PKK ile iş birliği devam ediyor.