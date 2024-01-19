Süleymaniye yeni Kandil mi? KYB, PKK/YPG'ye askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlıyor
Türkiye'nin uyarılarına rağmen Irak’ın kuzeyinde Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği, terör örgütü PKK ile işbirliği içinde ve topraklarında faaliyet göstermesine izin veriyor. Ankara, Pençe-Kilit bölgesindeki üsse yapılan saldırının ardından yeni önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Peki Bafel Talabani kimdir, PKK ile nasıl bir ilişki içinde? Türkiye hangi adımları atabilir? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Bafel Talabani liderliğindeki KYB, tüm uyarılara rağmen PKK ile dirsek temasında. Laftan anlamayan Talabani'ye son uyarıyı Bakan Fidan, TBMM kürsüsünden yaptı, yeni tedbirlerin devreye sokulacağını söyledi. Geçen yıl Süleymaniye'ye hava sahasını kapatan Ankara, Pençe-Kilit bölgesindeki üsse yapılan saldırının ardından yeni önlemleri de devreye sokmaya hazırlanıyor.
BAFEL TALABİNİ'YE UYARI
Nisan 2023'ten bu yana Süleymaniye Havalimanı'na giden uçakların Türkiye hava sahasını kullanmasına izin verilmiyor. Yine aynı dönemde Bafel Talabani, Ankara'ya davet edildi ve çok sert sözlerle uyarıldı. Tüm bunlardan sonra Türkiye ziyaret taleplerini de kabul etmiyor. Peki Bafel Talabani kimdir, PKK ile nasıl bir ilişki içinde? Türkiye hangi adımları atabilir? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
PKK İLE İŞBİRLİĞİ
Murat Sekban: Türkiye ne sınırlarının içinde ne de sınırlarının civarında teröre müsaade etmemek de kararlı. Pençe-Kilit harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki harekatlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde üs bölgelerine yönelik saldırıların ardından çok net mesajlar verildi. KYB Irak'ın kuzeyin bir siyasi oluşum. Liderliğini Talabani yapıyor ancak PKK ile iş birliği devam ediyor.
TERÖRE GÖZ YUMUYORLAR
Türkiye'nin sınırın ötesinde bulunan terör yuvalarına Hakurk, Zap ve Gara gibi bölgelerde terör yuvaları vuruldukça terör elebaşları Süleymaniye'ye kaçtı. Burada KYB'nin terör örgütüne göz yumması söz konusu. Türkiye geçmiş yıllarda da uyarılarını yaptı.
HAVA SAHASI KAPATILDI
15 Mart 2023'te Irak'ın kuzeyinde Duhok'ta 2 helikopter düştü. Bu helikopterlerin rejim tarafından KYB güçlerine verildiği belirlendi. Bu helikopterle YPG'li teröristlerin Haseke'ye taşındığı tespit edildi. 2022 yılında Talabani ile YPG elebaşı Mazlum Kobani'nin bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu da terör verilen desteğin açık şekilde göstergesidir. Türkiye bu helikopter olayından sonra 3 Nisan 2023'te Türkiye Hava Sahası kapatıldı. THY Süleymaniye seferlerini askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı verilen kararları yakından izliyor. Yasak 22 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak.
HAREKAT SİNYALİ
Irak'ın kuzeyinde bir takın sızma girişimleri oldu üs bölgelerine yönelik. Şehitlerin kanının yerde kalmaması için her türlü mücadele devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 Ocak'ta Kabine toplantısının ardından önümüzdeki aylarda harekat sinyali verdi.
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