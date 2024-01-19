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Süleymaniye yeni Kandil mi? KYB, PKK/YPG'ye askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 17:52
Türkiye'nin uyarılarına rağmen Irak’ın kuzeyinde Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği, terör örgütü PKK ile işbirliği içinde ve topraklarında faaliyet göstermesine izin veriyor. Ankara, Pençe-Kilit bölgesindeki üsse yapılan saldırının ardından yeni önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Peki Bafel Talabani kimdir, PKK ile nasıl bir ilişki içinde? Türkiye hangi adımları atabilir?  Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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