Süleymaniye yeni Kandil mi? KYB, PKK/YPG'ye askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlıyor

Türkiye'nin uyarılarına rağmen Irak’ın kuzeyinde Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği, terör örgütü PKK ile işbirliği içinde ve topraklarında faaliyet göstermesine izin veriyor. Ankara, Pençe-Kilit bölgesindeki üsse yapılan saldırının ardından yeni önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Peki Bafel Talabani kimdir, PKK ile nasıl bir ilişki içinde? Türkiye hangi adımları atabilir? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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