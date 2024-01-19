Başkan Erdoğan Yalova’nın ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü partilerin elinde oyuncak olmaktır.” dedi. Başkan Erdoğan burada Yalova ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte o isimler…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü partilerin elinde oyuncak olmaktır. SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar, bölücü emellere set çeken sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar." ifadelerini kullandı.
BUNUN İZAHI YOK
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Akkuş'a da sert tepki gösteren Erdoğan, "Başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan. Hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz" dedi.
YEREL SEÇİM MESAJI
Mahalli idareler seçimleri bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Ülkemizin çehresini, modernleştirme, kalkınma istikametinde değiştirme hükümet ve belediyelerin birlikte çalışması çarpan etkisi yaratmaktadır. Bunu diğerlerinin yapması mümkün değil. Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'de bulunan illerimizde çok daha fazla oy oranıyla hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz.
SEÇİM HEYECANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarından sonra Yalova İlçe Belediye Başkan adaylarını tek tek sahneye çağırıp açıkladı. Başkan Erdoğan yerel seçimlere 72 gün kala sandık heyecanını Yalova'dan başlattı.
İŞTE YALOVA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
- Altınova: Regaip Ahmet Özyiğit
- Armutlu: Cengiz Aslan
- Çınarcık: Numan Soye
Çiftlikköy: Dr. Recep Hacı
Termal: Hüseyin Sinan Acar
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