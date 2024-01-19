Başkan Erdoğan Yalova’nın ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

YEREL SEÇİM MESAJI

Mahalli idareler seçimleri bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Ülkemizin çehresini, modernleştirme, kalkınma istikametinde değiştirme hükümet ve belediyelerin birlikte çalışması çarpan etkisi yaratmaktadır. Bunu diğerlerinin yapması mümkün değil. Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'de bulunan illerimizde çok daha fazla oy oranıyla hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz.