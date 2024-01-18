DEM Parti'den CHP'ye ittifak şartı! Her ilde bir ilçe talebi! İstanbul'da iki noktayı gösterdiler...
CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturduğu ilk andan itibaren PKK'nın partisi DEM'e yanlayan Özgür Özel Kandil'in siyasi uzantısı olan isimlerle de somut adımlar atmaya başladı. DEM'in İstanbul başta olmak üzere İzmir, Adana, Bursa ve Mersin gibi illerde CHP'ye destek vermesi kulislerdeki ana gündem maddesiyken PKK'nın partisi CHP'den destek verilen her ilde bir ilçe talep ediyor. İttifak uğruna Türkiye düşmanlarının elini öpen Özel'in bu talebi de kabul etmesi bekleniyor.
CHP'de Ekrem İmamoğlu gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışan Özgür Özel göreve geldiği ilk andan itibaren Kandil'e ve PKK'nın siyasi partisi DEM Parti'ye selam çakıyor.
TÜRKİYE DÜŞMANLARININ ELİNİ ÖPTÜ
DEM Parti'yi şeytanlaştırmayacağını söyleyen Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek Kandil'e adeta mesaj göndermişti.
DEM'E KIRMIZI HALI SERİP OY DİLENDİ
Bununla da yetinmeyen Özgür Özel, DEM Parti'nin ayağına giderek oy dilendi ve sonrasında ziyarete gelen DEM Partilileri kırmızı halıyla karşıladı. İki parti arasında yapılacak ittifakta her zaman şeffaflık mesajı veren Özel üst üste skandallara imza attı.
CHP "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" ÇİZGİSİNE GELDİ
Geçtiğimiz günlerde DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.
ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER
CHP - DEM hattında ifşa olan 'Öcalan' pazarlığı sonrası, Kandil'in siyasi ayağı el yükseltti. DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.
İTTİFAKLARIMIZ KABUL ETTİ
Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
KANDİL'İN PARTİSİ İLLERDE VERDİĞİ DESTEĞE KARŞILIK İLÇE İSTİYOR
Tüm bu yaşananların gölgesinde DEM Parti, CHP'ye vereceği seçim desteğinin somut karşılıklıkları istemeye başladı.
İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'yi destekleyeceği konuşulan Kandil'in siyasi uzantısının Bursa hariç destek verdiği tüm illerde ilçe belediyesi talebi var.
İSTANBUL'DA İKİ İLÇE
DEM İstanbul özelinde CHP'den iki ilçe talep ediyor. Bu ilçeler Adalar ve Esenyurt.
ÖZGÜR ÖZEL KAPALI KAPILAR ARDINDA NE KONUŞTU?
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Demek ki sadece seçimler için ittifak yapmayacaklar. İdeolojik bir işbirliği de gündemde" diyerek CHP - DEM hattındaki kirli pazarlığı köşesine taşıdı.
Sırrı Sakık'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la yaptığı görüşme sonrası "Kapalı kapılar ardında ne konuşuldu açıklayın" şeklinde yaptığı çağrıyı anımsatan Selvi şu ifadeleri kullandı;
Aynı çağrıyı bu kez ben yapıyorum. Özgür Özel, DEM Parti ile kapalı kapılar ardında konuştuklarınız neler? DEM Parti ile seçim işbirliğinin ötesinde ideolojik bir ittifak söz konusu olacak mı?
Bir yandan da Kandil'den CHP - DEM ittifakına yön tayin ediliyor.
KANDİL'DEN CHP'YE "ÖCALAN YOL HARİTASI"
PKK'nın Avrupa ayağında yer alan sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, DEM Parti'nin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi.
PKK ELEBAŞINDAN İTTİFAKA ÖVGÜ
CHP - DEM hattındaki 'Öcalan' pazarlığı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten kirli ittifaka övgü gecikmedi. Ümit, "Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli" deyip 'yerel özeklik' talebiyle pazarlıkta el yükseltti.
'DEM'in yollarına kırmızı halı serip 'şeffaf olacağız' teminatı veren CHP lideri Özgür Özel'e Kandil'in övgüsüne de mazhar oldu. PKK televizyonlarında Özel'e methiyeler düzüldü, "Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi.
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