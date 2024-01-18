DEM Parti’den CHP’ye ittifak şartı! Her ilde bir ilçe talebi! İstanbul’da iki noktayı gösterdiler...

ÖZGÜR ÖZEL KAPALI KAPILAR ARDINDA NE KONUŞTU?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Demek ki sadece seçimler için ittifak yapmayacaklar. İdeolojik bir işbirliği de gündemde" diyerek CHP - DEM hattındaki kirli pazarlığı köşesine taşıdı.



Sırrı Sakık'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la yaptığı görüşme sonrası "Kapalı kapılar ardında ne konuşuldu açıklayın" şeklinde yaptığı çağrıyı anımsatan Selvi şu ifadeleri kullandı;



Aynı çağrıyı bu kez ben yapıyorum. Özgür Özel, DEM Parti ile kapalı kapılar ardında konuştuklarınız neler? DEM Parti ile seçim işbirliğinin ötesinde ideolojik bir ittifak söz konusu olacak mı?

Bir yandan da Kandil'den CHP - DEM ittifakına yön tayin ediliyor.