Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri! Hassas görevlerin güçlü silahlarını ilk kez A Haber ekranlarında

Milli keskin nişancı tüfeğine daha hassas ve konforlu atış yapmasına olanak sağlayan yeni özellikler eklendi.

"Yani bir keskin nişancının istediği her türlü özellik şu anda dipçiğimizde mevcut. Çatal ayak kısmında da ciddi şekilde revizyonlar yapıldı. Teleskopik özellikli olan bir dipçiğe ekstra özellikler katıldı. Yanaklık yukarı aşağı ayarlanabilir özellikte, dipçik tabanı ileri geri hareket edebilir aynı zamanda daha konforlu bir atış yapabilmek için açısal bir ayar mevcut Dipçik tabanı yukarı aşağı hareket edebilir bu özelliklerin birçoğu daha önceki KNT-76 keskin nişancı tüfeğimizde yoktu."