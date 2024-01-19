Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri! Hassas görevlerin güçlü silahlarını ilk kez A Haber ekranlarında
Hassas görevlerin güçlü silahları. Etkin mücadelede büyük rol alan yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri tasarımları ve özellikleriyle göz dolduruyor.KNT-76 makine ve kimya endüstrisi tarafından üretilen ülkemizin ilk keskin nişancı tüfeği olma özelliğini taşıyor güvenlik güçleri tarafından alınan geri bildirimlerle geliştirilen yeni KNT-76 sınıfının en iyi silahları arasında yer alıyor. İşte yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri…
"Yeni adıyla KNT-76 keskin nişancı tüfeği silahımız orta menzilli keskin nişancı grubuna dahil olan bir silah 7.62 kalibreye sahip."
Yaklaşık bir buçuk yıl geliştirme süreçlerinden geçen KNT-76 J'nin geliştirme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim devam ediyor
"Bundan önceki KNT-76 ile şu andaki mevcut KNT-76 arasında çok ciddi farklar var."
Milli keskin nişancı tüfeğine daha hassas ve konforlu atış yapmasına olanak sağlayan yeni özellikler eklendi.
"Yani bir keskin nişancının istediği her türlü özellik şu anda dipçiğimizde mevcut. Çatal ayak kısmında da ciddi şekilde revizyonlar yapıldı. Teleskopik özellikli olan bir dipçiğe ekstra özellikler katıldı. Yanaklık yukarı aşağı ayarlanabilir özellikte, dipçik tabanı ileri geri hareket edebilir aynı zamanda daha konforlu bir atış yapabilmek için açısal bir ayar mevcut Dipçik tabanı yukarı aşağı hareket edebilir bu özelliklerin birçoğu daha önceki KNT-76 keskin nişancı tüfeğimizde yoktu."
Ülkemizin ilk yerli ve milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 yaklaşık 15 yıldır türk silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin kullanımında
"Bora-12 keskin nişancı tüfeği Türkiye'nin ilk yerli ve milli keskin nişancı tüfeği. 2009 sonuna doğru seri üretime başlayan ve bu zamana kadar da üretilen bir keskin nişancı tüfeği. Dipçik boyu uzatılabilir, kısaltılabilir yanaklık yükseklik ayarı yapılabilir. Dipçik tabanında amortisör sistemi mevcut daha hassas atış ve geri tepmeyi sönümleyebilecek bir yapıda dipçik tabanına sahip."
KN-12, kullanıcısına kolay bir kullanımın yanı sıra daha hassas atış yapılmasına olanak sağlayan her türlü özelliği barındırıyor
"KN-12 uzman keskin nişancı tüfeğimiz. Multi kalibreye sahip değiştirilebilir. Namlu iki farklı kalibrede atış yapabilecek hem 7.62 hem 8.59 kalibreye sahip. Elle kurmalı bir mekanizmaya sahip. Dipçiği katlanabilir özellikte."
Milli keskin nişancı silahları ailesinden MAM-15 de düşmana korku salan mühendislik harikası ürünlerden bir diğeri
"Dost ve müttefik ülkelere satışını gerçekleştirdiğimiz MAM-15 anti materyal keskin nişancı tüfeği. 12.7 kalibreye sahip etkili menzil bin 800 metre olan yüz metredeki dağılımı olan 1 mah altında olan bir keskin nişancı tüfeği."
Gerek sınırda gerekse sınır ötesi operasyonel görevlerde Mehmetçiğin gücüne güç katan silahlar yerli ve milli üretimle ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.
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