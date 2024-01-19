Cumhur İttifakı’nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a sosyal medya belediyeciliği eleştirisi

Altınok, iki genel başkanın da ömrünü Türk milletine adadığını ifade ederek, "Genel Başkanlar, bu ülkeyi bölenlerle asla işbirliği yapmazlardı. Siyaset ayrı bir şey ülkenin birliği ve bütünlüğü ayrı bir şeydir. Bu vatanda yaşayan herkes kardeştir. Bu vatan hepimizindir. Ayrım yapan da kalleştir, bu ülkenin hainidir. Dolayısıyla bunlar siyaset üstü bir şeydir. Ülkemiz, vatanımız, bayrağımız, değerlerimiz ve inançlarımız her şeyin üzerindedir. Siyaset yapanların bu değerlerde hassas olması lazım. " değerlendirmesinde bulundu.

Sonrasında Hamamönü esnafını ziyaret eden ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Altınok'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve bazı AK Parti'li milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları eşlik etti.