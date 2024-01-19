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İBB Başkan adayı Murat Kurum Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi: Her daim kulüplerimizin yanında olacağız

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Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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İBB Başkan adayı Murat Kurum Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi: Her daim kulüplerimizin yanında olacağız

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarına ivme kazandırdı. İstanbullunun muradı Murat Kurum, futbol kulüplerini de unutmadı. Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "İstanbul’u sporun merkezi yapacağız" ifadeleriyle spora ve İstanbul’a verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden İstanbul" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıkladığı Murat Kurum, bu kadim şehirde 5 yıldır çözülemeyen sorunlar için ilk günden itibaren çalışmalara başladı.

Murat Kurum, İstanbul ve sakinleri için ziyaretlerini artırdı.

"İSTANBUL'U SPORUN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"

Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında futbol kulüplerini de ziyaret ederek, İstanbul için sporun değerli olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Kurum, ziyaretine ilişkin şu notu yayımladı:

"Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile sporu, sporcuları, Trabzonspor'u konuştuk. Her daim kulüplerimizin yanında olacağız. İstanbulumuzu tüm renkleriyle sporun başkenti yapacağız. Trabzonspor Kulübü'ne destekleri için teşekkür ediyorum."

ERTUĞRUL DOĞAN: MURAT KURUM GENÇLERİMİZ İÇİN UMUT OLACAK

Trabzonspor Başkanı Doğan ise Kurum hakkında, "Gençlerimiz için büyük umut olacak" diyerek ziyaretleri hakkında şu değerlendirmede bulundu: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'u ağırladık. Nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır."

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