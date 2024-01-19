İBB Başkan adayı Murat Kurum Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi: Her daim kulüplerimizin yanında olacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Kurum, ziyaretine ilişkin şu notu yayımladı:

"Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile sporu, sporcuları, Trabzonspor'u konuştuk. Her daim kulüplerimizin yanında olacağız. İstanbulumuzu tüm renkleriyle sporun başkenti yapacağız. Trabzonspor Kulübü'ne destekleri için teşekkür ediyorum."

ERTUĞRUL DOĞAN: MURAT KURUM GENÇLERİMİZ İÇİN UMUT OLACAK

Trabzonspor Başkanı Doğan ise Kurum hakkında, "Gençlerimiz için büyük umut olacak" diyerek ziyaretleri hakkında şu değerlendirmede bulundu: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'u ağırladık. Nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır."