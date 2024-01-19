İstanbul'un bitmeyen sorunu! Kurum'dan trafik çilesine ilişkin flaş sözler: Vatandaşımız ömründen üç buçuk yıl kaybediyor

Bir genç tarafından sorulan mevcut İBB yönetiminin mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusuyla ilgili soruya Kurum, "Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını 1 Nisan'da uygulayacağız'' şeklinde yanıt verdi.

