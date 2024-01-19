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İstanbul'un bitmeyen sorunu! Kurum'dan trafik çilesine ilişkin flaş sözler: Vatandaşımız ömründen üç buçuk yıl kaybediyor
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum mevcut İBB yönetiminin Meclis'te alınan karara rağmen uygulamadığı toplu ulaşımda gençlere yüzde 40 indirim konusuyla ilgili "1 Nisan'da toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını uygulayacağız." ifadelerini kullandı. Kurum ayrıca CHP'li İBB ile birlikte çileye dönüşen İstanbul'un trafik sorunu için "Vatandaşımız ömründen üç buçuk yıl kaybediyor" dedi.
Giriş Tarihi: 19.01.2024 12:58Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 13:38