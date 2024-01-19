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İstanbul'un bitmeyen sorunu! Kurum'dan trafik çilesine ilişkin flaş sözler: Vatandaşımız ömründen üç buçuk yıl kaybediyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum mevcut İBB yönetiminin Meclis'te alınan karara rağmen uygulamadığı toplu ulaşımda gençlere yüzde 40 indirim konusuyla ilgili "1 Nisan'da toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını uygulayacağız." ifadelerini kullandı. Kurum ayrıca CHP'li İBB ile birlikte çileye dönüşen İstanbul'un trafik sorunu için "Vatandaşımız ömründen üç buçuk yıl kaybediyor" dedi.

Giriş Tarihi: 19.01.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 13:38
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Murat Kurum’dan gençlere toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sözü: 1 Nisan’da uygulayacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde gençlerin düzenlediği etkinliğe katıldı.

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Murat Kurum’dan gençlere toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sözü: 1 Nisan’da uygulayacağız

Bir genç tarafından sorulan mevcut İBB yönetiminin mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusuyla ilgili soruya Kurum, "Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını 1 Nisan'da uygulayacağız'' şeklinde yanıt verdi.

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Murat Kurum’dan gençlere toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sözü: 1 Nisan’da uygulayacağız

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Tek tek gençlerle el sıkışan Murat Kurum, gençlerin gündeme dair sorularını yanıtlayıp sohbet etti.

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Murat Kurum’dan gençlere toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sözü: 1 Nisan’da uygulayacağız

Etkinliğe katılan bir genç kızın daveti üzerine Kurum, form doldurup Yeşilay'a üye oldu. Murat Kurum, gençlerin çaldığı enstrüman eşliğinde Yemen ve Çanakkale türküsüne eşlik etti.

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Murat Kurum’dan gençlere toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sözü: 1 Nisan’da uygulayacağız

Ardından şehitleri yad eden Kurum, gençlerle beraber 'Fatiha' suresini okudu. İstiklal Caddesi'ndeki Narmanlı Han'ı da ziyaret eden Kurum, han içerisinde bulunan kafelerde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.