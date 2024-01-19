A Haber muhabirine yapılan saldırıda tepkiler çığ gibi! Basına özgürlük nerede?

Ferhat Murat- İletişimci- Yazar

Kadın şiddet konusunda sözde mangalda kül bırakmayanlar, basın özgürlüğüne değer verenlerin tepkisizliğini görüyorsunuz. O yaşta ki kadına biri bir müdahalede bulunuyorsa onu önlemek bizim ilk görevimizdir ve Ahmet Nazif'te onu yapıyor.

Ben CHP Genel Başkanından bir kınama görmedim ki onların partisine bağlı bir belediyede gerçekleşiyor olay. Hani nerede sizin basın özgürlüğünüz. Kişiye veya kuruma göre mi bu basın özgürlüğü? Muhalefette son dönemde bir hastalık var "Hedef gösterme". Burada aslına bakarsanız kuruma karşı yapılan bir tepki var. A Haber Türkiye'de önemli bir misyon yürütüyor gerçekleri Türk halkıyla buluşturmak gibi önemli bir misyonu var. Bakın muhalefete yakın olan medyayı görüyoruz. Yalan, dezenformasyon, gerçek olmayan, 5N1K'yı yerine getirmeyen hatta CHP karşısına bir başka parti aday gösterdiğinde onu sorguya çeken bir anlayış özgür basın oluyor ama doğruların peşinde giden kurumlar, kişiler hedef gösteriliyor.

Hedef gösterme, itibarsızlaştırma çalışmalarına da prim verememek çok önemli.