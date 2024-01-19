MHP 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı! İşte o isimler...

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında İzmir'in Dikili ve Antalya'nın Finike ilçelerinin de bulunduğu 55 ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.

İŞTE O İSİMLER;

İL İLÇE ADAY

ANTALYA FINIKE CENK ŞİMŞEK

İZMİR DİKİLİ SEMA AKINCI

ADIYAMAN BESNİ MUSTAFA ALTIN

ADIYAMAN ÇELİKHAN MEHMET BAHADDİN ULAŞ

ADIYAMAN GERGER YASİN SARITEMUR

ADIYAMAN SAMSAT RAMAZAN BERK

ADIYAMAN SİNCİK ABDULLAH GÜNER

ADIYAMAN TUT İBRAHİM HALİL KILAVUZ

AĞRI DİYADİN MEHMET NURİ KAYA

AĞRI DOĞUBEYAZIT FERDİ ERTAŞ

AĞRI HAMUR CEMAL YAKUT

AĞRI TUTAK SUAT ENGİN

AMASYA GÖYNÜCEK KADİR FATİH ERDOĞAN

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY ÖMER FARUK DERTLİOĞLU

AMASYA HAMAMÖZÜ FATİH BAYRAKTAR

AMASYA MERZİFON BÜNYAMİN ARSLAN

AMASYA SULUOVA RIFAT UZUN

AMASYA TAŞOVA SİNAN YILMAZ

ARDAHAN DAMAL DOĞUKAN TURGUT

ARDAHAN ÇILDIR NAVRUZ GÜNDOĞDU

ARDAHAN GÖLE OKTAY ARSLAN

ARDAHAN POSOF NİHAT SAYDAN

EDİRNE ENEZ AHMET DEMİRCİ

EDİRNE HAVSA HASAN ÖZEN

EDİRNE İPSALA AYBİKE ŞİMŞEK

EDİRNE KEŞAN SERDAR DUMAN

KIRIKKALE BAHŞILI HALİL İBRAHİM BİŞGİN

KIRIKKALE DELİCE AYTEKİN ARAÇ

KIRIKKALE ÇELEBİ NAFİ YAKUT

KIRIKKALE KESKİN MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU

KIRIKKALE SULAKYURT İSMAİL BİLDİK

KIRIKKALE YAHŞİHAN OSMAN TÜRKYILMAZ

KİLİS ELBEYLİ ADİL ÖZKAN

KİLİS MUSABEYLİ MEHMET ÖLMEZ

KİLİS POLATELİ DURAN KURŞUNOĞLU

NEVŞEHİR ACIGÖL MEHMET EROĞLU

NEVŞEHİR AVANOS MUSTAFA KENAN SARITAŞ

NEVŞEHİR DERİNKUYU YUSUF GEMİCİ

NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ERKAN ÇİFTÇİ

NEVŞEHİR KOZAKLI CELALETTİN GÜVEN

NEVŞEHİR ÜRGÜP MUSTAFA ÖZ

RİZE ÇAYELİ İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ

RİZE İKİZDERE HAKAN KARAGÖZ

RİZE İYİDERE OSMAN METE

TOKAT ALMUS BEKİR ÖZER

TOKAT ARTOVA NAZİF ÇUHACI

TOKAT BAŞÇİFTLİK GÜRSEL BAYRAM

TOKAT ERBAA ERTUĞRUL KARAGÖL

TOKAT NİKSAR AZMİ YILDIRIM

TOKAT PAZAR ŞERAFETTİN PERVANLAR

TOKAT REŞADİYE ERGÜL ÜNAL

TOKAT SULUSARAY DAVUT KILIÇ

TOKAT TURHAL ORHAN YAYLI

TOKAT YEŞİLYURT MUHSİN YILMAZ

TOKAT ZİLE ALİ ÖZGAN