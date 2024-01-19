MHP 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı! İşte o isimler...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. İşte o isimler...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.
Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında İzmir'in Dikili ve Antalya'nın Finike ilçelerinin de bulunduğu 55 ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.
İŞTE O İSİMLER;
İL İLÇE ADAY
ANTALYA FINIKE CENK ŞİMŞEK
İZMİR DİKİLİ SEMA AKINCI
ADIYAMAN BESNİ MUSTAFA ALTIN
ADIYAMAN ÇELİKHAN MEHMET BAHADDİN ULAŞ
ADIYAMAN GERGER YASİN SARITEMUR
ADIYAMAN SAMSAT RAMAZAN BERK
ADIYAMAN SİNCİK ABDULLAH GÜNER
ADIYAMAN TUT İBRAHİM HALİL KILAVUZ
AĞRI DİYADİN MEHMET NURİ KAYA
AĞRI DOĞUBEYAZIT FERDİ ERTAŞ
AĞRI HAMUR CEMAL YAKUT
AĞRI TUTAK SUAT ENGİN
AMASYA GÖYNÜCEK KADİR FATİH ERDOĞAN
AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY ÖMER FARUK DERTLİOĞLU
AMASYA HAMAMÖZÜ FATİH BAYRAKTAR
AMASYA MERZİFON BÜNYAMİN ARSLAN
AMASYA SULUOVA RIFAT UZUN
AMASYA TAŞOVA SİNAN YILMAZ
ARDAHAN DAMAL DOĞUKAN TURGUT
ARDAHAN ÇILDIR NAVRUZ GÜNDOĞDU
ARDAHAN GÖLE OKTAY ARSLAN
ARDAHAN POSOF NİHAT SAYDAN
EDİRNE ENEZ AHMET DEMİRCİ
EDİRNE HAVSA HASAN ÖZEN
EDİRNE İPSALA AYBİKE ŞİMŞEK
EDİRNE KEŞAN SERDAR DUMAN
KIRIKKALE BAHŞILI HALİL İBRAHİM BİŞGİN
KIRIKKALE DELİCE AYTEKİN ARAÇ
KIRIKKALE ÇELEBİ NAFİ YAKUT
KIRIKKALE KESKİN MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
KIRIKKALE SULAKYURT İSMAİL BİLDİK
KIRIKKALE YAHŞİHAN OSMAN TÜRKYILMAZ
KİLİS ELBEYLİ ADİL ÖZKAN
KİLİS MUSABEYLİ MEHMET ÖLMEZ
KİLİS POLATELİ DURAN KURŞUNOĞLU
NEVŞEHİR ACIGÖL MEHMET EROĞLU
NEVŞEHİR AVANOS MUSTAFA KENAN SARITAŞ
NEVŞEHİR DERİNKUYU YUSUF GEMİCİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ERKAN ÇİFTÇİ
NEVŞEHİR KOZAKLI CELALETTİN GÜVEN
NEVŞEHİR ÜRGÜP MUSTAFA ÖZ
RİZE ÇAYELİ İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
RİZE İKİZDERE HAKAN KARAGÖZ
RİZE İYİDERE OSMAN METE
TOKAT ALMUS BEKİR ÖZER
TOKAT ARTOVA NAZİF ÇUHACI
TOKAT BAŞÇİFTLİK GÜRSEL BAYRAM
TOKAT ERBAA ERTUĞRUL KARAGÖL
TOKAT NİKSAR AZMİ YILDIRIM
TOKAT PAZAR ŞERAFETTİN PERVANLAR
TOKAT REŞADİYE ERGÜL ÜNAL
TOKAT SULUSARAY DAVUT KILIÇ
TOKAT TURHAL ORHAN YAYLI
TOKAT YEŞİLYURT MUHSİN YILMAZ
TOKAT ZİLE ALİ ÖZGAN
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