Son dakika | MSB’den yeni harekat açıklaması: Kimsenin şüphesi olmasın

Irak'ın kuzeyinden de ülkemize geçiş yapan teröristler karakollarımıza, üs bölgelerimize saldırılar yapmaktaydı. Teröristlerin, döşediği mayın ve el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda askerimiz, emniyet mensubumuz ve sivil vatandaşımız da şehit oldu. Bu kapsamda, ortaya çıkan siyasi ve askeri hedefleri gerçekleştirmek kaçınılmaz hale geldi. Terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında Irak'ın kuzeyindeki PKK mevcudiyetini hedef alan başarılı operasyonlarımız kapsamında 27 Mayıs 2019'da Pençe-1, 12 Temmuz 2019'da Pençe-2, 23 Ağustos 2019'da Pençe-3, 15 Haziran 2019'da Pençe-Kartal, 16 Haziran'da Pençe-Kaplan, 10 Şubat 2021'de Pençe-Kartal-2 icra edilmiştir.

"TÜRKİYE-IRAK SINIR ŞERİDİNDE, 15 İLA 30 KİLOMETRE DERİNLİKTE GÜVENLİ HAT OLUŞTURULDU"

Pençe Harekâtları, terör örgütünün Irak kuzeyindeki hareket kabiliyetinin engellenmesi ve ülkemizi hedef alan eylem arayışlarının kısıtlanması noktasında önemli kazanımlara ulaşmamızı sağlamıştır. Terör örgütü unsurlarına karşı "sızma, sıcak takip ve yerinde etkisiz hale getirme" gibi taktiklerin başarıyla yürütülmesini sağlayan " " sayesinde; Sinat-Haftani'nden Hakurk'a kadar uzanan yaklaşık 300 kilometrelik Türkiye-Irak sınır şeridinde, ortalama 15 ile 30 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturulmuştur.

Pençe serisinin sonuncusu olan ve 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile kilit kapatılmış ve Irak sınırımızın tamamının emniyeti ileriden tesis edilmiştir. İleri teknolojik donanımların da desteğiyle yürütülen bu operasyonlarda, aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı çok sayıda kadro etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca terör örgütünün silah ve lojistik merkezleri imha edilmiş, ülke içine terörist silah ve mühimmat aktarımları bitme noktasına getirilmiş, yurt içindeki eylemler asgarî düzeye indirilmiştir.