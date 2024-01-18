MHP 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı
Son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanan ilçeler arasında Balıkesir, Bayburt, Çorum, Sinop ve Sivas gibi illerin ilçeleri de bulunuyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayı listesini açıkladı.
Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Balıkesir'in Susurluk, Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinin de bulunduğu 55 ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.
İşte o il ve ilçeler
Balıkesir/Susurluk: Fahrettin Şener
Bayburt/Aydıntepe: Haşim Şentürk
Bayburt/Demirözü: Necmettin Ersen
Burdur/Karamanlı: İskender Karasu
Çorum/Alaca: Şerif Aslan
Çorum/Bayat: Mehmet Bahadır Efe
Çorum/Boğazkale: Mesut Ocaklı
Çorum/Dodurga: İsmail Çetinkaya
Çorum/İskilip: Ahmet Sağlam
Çorum/Kargı: Selahattin Erdoğan
Çorum/Laçin: Ünal Gevşek
Çorum/Osmancık: Ahmet Gelgör
Çorum/Sungurlu: Ahmet Haşim Özsaray
Çorum/Uğurludağ: Zeki İpek
Karabük/Eflani: Hüsnü Akın
Karabük/Eskipazar: Sırrı Şen
Karabük/Ovacık: Neslihan Kaya Karpuz
Karabük/Yenice: Zeki Çaylı
Kütahya/Emet: Mustafa Koca
Kütahya/Gediz: Necdet Akel
Kütahya/Hisarcık: Mustafa Demirtaş
Kütahya/Pazarlar: İsmail Kul
Kütahya/Simav: Kübra Tekel Aktulun
Kütahya/Şaphane: Selami Atak
Kütahya/Tavşanlı: Ali Ataş
Niğde/Altunhisar: Vedat Kirazcı
Niğde/Bor: Sıtkı Erat
Niğde/Çamardı: Gabil Demir
Osmaniye/Bahçe: Zeynel Mete Kadıoğlu
Osmaniye/Hasanbeyli: Latif Kahvecioğlu
Osmaniye/Kadirli: Ömer Tarhan
Osmaniye/Sumbas: Nihat Göçer
Osmaniye/Toprakkale: Turgay Çavuşoğlu
Sinop/Ayancık: Murat Akın
Sinop/Boyabat: Murat Muslu
Sinop/Dikmen: Erdal Koşar
Sinop/Durağan: Zafer Elkovan
Sinop/Saraydüzü: Ferdi Canoğlu
Sivas/Akıncılar: Murat Sevinç
Sivas/Altınyayla: Sezai Subaşı
Sivas/Doğanşar: Halil Balık
Sivas/Gemerek: Erol Sağırkaya
Sivas/Gölova: Osman Demirbağ
Sivas/Gürün: Nami Çiftçi
Sivas/Hafik: Harun İsa Gültay
Sivas/Kangal: Serkan Halver
Sivas/Koyulhisar: Gülay Fırat
Sivas/Suşehri: Ahmet Ayhan Kayaoglu
Sivas/Yıldızeli: Yaşar Göktas
Sivas/Zara: Fatih Çelik
Zonguldak/Alaplı: İsmail Öztürk
Zonguldak/Çaycuma: Semih Aydın
Zonguldak/Devrek: Erol Kaplan
Zonguldak/Gökçebey: Atakan Çiçek
Zonguldak/Karadeniz Ereğli: İlkay Özdemir
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