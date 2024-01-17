HaberlerGaleriBaşkan Erdoğan'dan yeni sınır ötesi harekat mesajı mı? Pençe – Kilit bölgesi nasıl genişler? Uzman isimler A Haber'de anlattı
Başkan Erdoğan'dan yeni sınır ötesi harekat mesajı mı? Pençe – Kilit bölgesi nasıl genişler? Uzman isimler A Haber'de anlattı
Terörle kaynağında mücadele stratejisinin kodları neler? Pençe-Kilit Harekatı hangi aşamada? Bahar aylarında ne olacak? Gazeteci Güngöz Yavuzaslan ve Askeri Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:36Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 12:48