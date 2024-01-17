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Başkan Erdoğan'dan yeni sınır ötesi harekat mesajı mı? Pençe – Kilit bölgesi nasıl genişler? Uzman isimler A Haber'de anlattı

Terörle kaynağında mücadele stratejisinin kodları neler? Pençe-Kilit Harekatı hangi aşamada? Bahar aylarında ne olacak? Gazeteci Güngöz Yavuzaslan ve Askeri Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 12:48
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Başkan Erdoğan’dan yeni sınır ötesi harekat mesajı mı? Pençe – Kilit bölgesi nasıl genişler? Uzman isimler A Haber’de anlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri hem Suriye'nin hem de Irak'ın kuzeyindeki hedefleri tek tek yerle bir ediyor.

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Başkan Erdoğan’dan yeni sınır ötesi harekat mesajı mı? Pençe – Kilit bölgesi nasıl genişler? Uzman isimler A Haber’de anlattı

SINIR ÖTESİNE HAREKAT MESAJI

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni sınır ötesi harekatlar düzenleneceğinin sinyalini
verdi, "Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız." dedi.

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Başkan Erdoğan’dan yeni sınır ötesi harekat mesajı mı? Pençe – Kilit bölgesi nasıl genişler? Uzman isimler A Haber’de anlattı

Terörle kaynağında mücadele stratejisinin kodları neler? Pençe-Kilit Harekatı hangi aşamada? Bahar aylarında ne olacak? Gazeteci Güngöz Yavuzaslan ve Askeri Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Başkan Erdoğan’dan yeni sınır ötesi harekat mesajı mı? Pençe – Kilit bölgesi nasıl genişler? Uzman isimler A Haber’de anlattı

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Dolmabahçe Güvenlik Zirvesi'ni biz çok konuşacağız öncesi ve sonrası diye terörle mücadelede yeni dönemin şifreleri oluştu.

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Başkan Erdoğan’dan yeni sınır ötesi harekat mesajı mı? Pençe – Kilit bölgesi nasıl genişler? Uzman isimler A Haber’de anlattı

Dün akşam Başkan Erdoğan ilk defa bu kadar net yeni güvenlik stratejisini belirledi. Daralma yok dedi. Yani sıcak olduğu için söylüyorum Pençe – Kilit Harekatı bölgesinde daralmayacağız genişleyeceğiz dedi.