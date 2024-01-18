İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Türkiye’ye geliyor! Masada kritik konular var! Akdeniz’de yeni dönem sinyali...





"TÜM BARIŞ OPERASYONLARINDA HEP TÜRK GİRİŞİMLERİNİ DESTEKLEDİK"



Ortadoğu'daki gelişmelerin ardından Rusya-Ukrayna savaşının artık dünya gündemini daha az meşgul ettiği hatırlatılan Tajani, bu yıl boyunca İtalya'nın G7 başkanlığını yürütecek olduğunun altını çizip Ortadoğu gibi Ukrayna meselesi, Akdeniz ve Afrika ile yapay zekanın gündemlerindeki ana konular olacağını ifade etti.



Rusya-Ukrayna savaşının kendisini endişelendirmeye devam ettiğini ifade eden İtalyan Bakan, "Barış istiyorsak Ukrayna savunulmalı ve Rusya'nın işgalini engellemeliyiz. Amaç; barış. Ancak biri kaybeder biri kazanırsa, eşitler arasında bir barış anlaşmasından bahsedilemez. Yani, kapılarımızdaki hoşumuza gitmeyen bir savaş ortamından, eşitler arasında bir barış ortamına geçilmesini istiyoruz. Biz uluslararası haklara saygı duyulmasını istiyoruz. Uluslararası hakları çiğneyen ise Rusya oldu," diye konuştu.



"Biz tüm barış operasyonlarında anlaşmalara uygun olarak hep tüm Türk girişimlerini destekledik," diyen Tajani, "Özellikle tahıl ihracatını serbest bırakma konusunda. Bizim için tüm barış girişimleri olumludur. He zaman Türkiye'nin ikincil değil, önemli bir rolü olduğunu söyledik. Afrika konusunda da birlikte çalışabiliriz; Libya meselesini çözmek, göç ve Sahra Altı Afrika'sının güvenlik meseleleri gibi," sözleriyle Türkiye'nin rolünün bir kez daha altını çizdi.



"KIZILDENİZ'DE SAVUNMA YAPMAK İSTİYORUZ"



Yemenli Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından Almanya ve Fransa ile bir Avrupa Birliği (AB) misyonu üzerine çalışmakta olduklarını hatırlatılan ve bunun neden gerekli olduğu sorulan Dışişleri Bakanı Tajani şöyle konuştu:



"Gerekli çünkü deniz ticaretimiz tehlike altında. İhracatçı bir ülkeyiz ve ihracat bizim GSYİH'nin yüzde 40'ını oluşturuyor. İhracat fiyatları, gemilerle getirilen tüm ürünlerin sigorta bedelleri artarsa bu ülkemiz için ciddi bir ekonomik darbeye yol açar. Bu nedenle, İtalyan ticari gemilerine saldırıyı önlemek için sert girişimlerde bulunmak gerek. Bir savaş operasyonu değil, bir savunma operasyonu olduğunun net anlaşılması için de bunu bir Avrupa anlaşmasıyla yapmak istiyoruz. Gemilerimizin Husi isyancılarının saldırılarına maruz kalmasına izin veremeyiz."



VİZELERİ HIZLANDIRMA ADIMI

Türkiye'deki İtalya diplomatik misyonluklarından uzun zamandır Türk vatandaşlarının vize randevusu alamadıklarını, turizm, iş ya da eğitim gerekçeleri fark etmeksizin mağduriyet yaşandığını da Bakan Tajani'ye aktarıldı. Bu problemin ne zaman çözüleceği sorusuna ilişkin Tajani, bunun personel eksikliğinden ve aşırı talepten kaynaklandığına işaret ederek şöyle yanıt verdi:



"Vize sorunu birçok ülkede yaşanıyor. Çünkü sıklıkla konsolosluklar, vize talebi akınına uğruyor ve bu nedenle biraz daha fazla zaman gerekebiliyor. Ancak vize almaya hakkı olan insanlara hızlı vize vermeye çalışacağız ve bunun için daha fazla işe alım yapmaya karar verdik."