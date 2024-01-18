18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | 11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonları! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 36 şüpheli yakalandı

Son dakika | 11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonları! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 36 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
ABONE OL
Son dakika | 11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonları! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 36 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren Kahramanlar-45 operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA