Ankara'da arsenikli su skandalı! Rapor halktan gizlenmiş! CHP'li Yavaş'a tepkiler çığ gibi
Ankara'da içme suyunda yapılan analizde suda yüksek oranda arsenik tespit edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ise Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda "Uygun değil" ibaresi bulunan raporu vatandaşlardan gizlediği ortaya çıktı.
Ankara Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Denetim ekiplerinin başkentin tüm ilçelerini kapsayacak şekilde çeşitli noktalardan aldığı numunelerde bir ilçenin bazı mahallelerinde içme suyunda arsenik bulunduğu tespit edildi. Ayaş'ın bir mahallesinde 41,104 oranında tespit edilirken Beypazarı, Kızılcahamam, Polatlı'da da sularda arsenik olduğu öğrenildi.
Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda "Uygun değil" ibaresi bulunan raporu vatandaşlardan gizlediği ortaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ); "ASKİ Genel Müdürlüğünün vatandaşlarımıza sağlamış olduğu suyun kalitesine ilişkin bir takım provokatif haberler bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki, vatandaşlarımızın sağlığı üzerinden, yapılan bu tezvirat, seviyesizlikte son noktadır." diyerek provokasyon yapıldığını iddia etti.
Sudaki arsenik, bor, nitrat, mangan gibi olumsuz sonuçları vatandaştan gizleyen ASKİ yazılı açıklamasında ise bu olumsuz sonuçları Ankara'nın jeolojik yapısına bağladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara'nın jeolojik yapısı nedeniyle de, yer altı suyunda arsenik, mangan, bor, sülfat vb. içme suyu kalitesini olumsuz etkileyen unsurlar bulunmaktadır. Bu durumlarda, ilgili mahalleye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için, Genel Müdürlüğümüzce Küçük Ölçekli Arıtma Tesisi kurulumu yapılarak içme suyu temini sağlanmaktadır.
Bakanlık tarafından bildirilen Kimyasal Uygunsuzluklar ile ilgili olarak ise, ASKİ Hizmet alanı içerisinde bulunan 867 mahallenin (köy) 434 tanesinin içme suyu temini, yüzeysel kaynak yetersizliği nedeniyle yer altı suyundan sağlanmaktadır. Ankara'nın jeolojik yapısı nedeniyle de, yer altı suyunda Arsenik, Mangan, Bor, Sülfat vb. içme suyu kalitesini olumsuz etkileyen unsurlar bulunmaktadır.
Bu durumlarda, ilgili mahalleye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için, Genel Müdürlüğümüzce Küçük Ölçekli Arıtma Tesisi kurulumu yapılarak içme suyu temini sağlanmaktadır. 2019-2023 döneminde 22 adet yeni Küçük Ölçekli İçme suyu Arıtma Tesisi kurularak 36 mahalleye sağlıklı içme suyu temini sağlanmıştır.
Yine 2023 yılında, Bakanlığa bildirilen plan çerçevesinde 40 mahallede, gerek içme suyu yetersizliği gerekse de içme suyu kalitesi sorununun giderilmesi için 16 adet arıtma tesisi kurulumu planlanmış, gelinen noktada arıtma tesislerinden 10 tanesi kurulmuş, 18 mahallenin içme suyunun arıtılması için işlemler tamamlanmış, 6 adet arıtma tesisinin kuruluşu çalışmaları ise devam etmektedir."
Bu olumsuzlukların insan vücuduna etkileri Koliform bakteri: Bu mikroskobik canlıların bulunması ise ciddi sağlık tehditlerine yol açabilmektedir. Dolayısıyla içme sularda mikrobiyolojik parametrelere çok dikkat edilmelidir. Koliform mikroorganizması da deri, mide ve bağırsak enfeksiyonu gibi çeşitli rahatsızlıklara sebep olan bir bakteridir.
Escherichia Coli:Bu mikroorganizmalar ile kontamine olan içme suları ishal ve mide bulantısı ile seyreden mide-bağırsak hastalıklarına sebep olabilirler. Bu etkiler çok çeşitlidir ve özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve immun sistemi zayıf kişilerde yüksek oranda hayati tehlike söz konusudur. Alüminyum: Fazlası suya bulanık mavimsi bir görünüş verir. Vücutta fazla birikmesi nörolojik rahatsızlıklara sebep olabilir. Arsenik: Cilt kanserine ek olarak, uzun süreli arsenik maruziyeti de mesane ve akciğer kanserlerine neden olabilir.
Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC); arsenik ve arsenik bileşiklerini insanlar için kanserojen olarak sınıflandırmıştır ve ayrıca içme suyunda arsenikin insanlar için kanserojen olduğunu belirtmiştir. Nitrat: Sürekli olarak yüksek Nitrat içeren suları içmek ölüme yol açabilir.
Boğaz hastalıklarına ve kan hastalıklarına yol açabilir. Bebeklere kesinlikle Nitratlı su içirilmemelidir. Mavihastalık denilen kan zehirlenmesine sebebiyet verir. Evsel ve Endüstriyel kirlenmeden ve de tarımda kullanılan gübrelemeden kaynaklanır.
Mangan: Mangan insan hayatını ciddi anlamda etkiler, geçici ve kalıcı hasarlara yol açabilir. Kronik bronşit ve kas zayıflığına neden olan mangan kas zayıflığı, uykusuzluk, güçsüzlük, şişmanlığa, deri problemlerine, doğumlarda problemler, saç rengi ve kan şekeri bozukluklarına neden olmaktadır.
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