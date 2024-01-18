Ankara’da arsenikli su skandalı! Rapor halktan gizlenmiş! CHP’li Yavaş’a tepkiler çığ gibi

Bu olumsuzlukların insan vücuduna etkileri Koliform bakteri: Bu mikroskobik canlıların bulunması ise ciddi sağlık tehditlerine yol açabilmektedir. Dolayısıyla içme sularda mikrobiyolojik parametrelere çok dikkat edilmelidir. Koliform mikroorganizması da deri, mide ve bağırsak enfeksiyonu gibi çeşitli rahatsızlıklara sebep olan bir bakteridir.

Escherichia Coli:Bu mikroorganizmalar ile kontamine olan içme suları ishal ve mide bulantısı ile seyreden mide-bağırsak hastalıklarına sebep olabilirler. Bu etkiler çok çeşitlidir ve özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve immun sistemi zayıf kişilerde yüksek oranda hayati tehlike söz konusudur. Alüminyum: Fazlası suya bulanık mavimsi bir görünüş verir. Vücutta fazla birikmesi nörolojik rahatsızlıklara sebep olabilir. Arsenik: Cilt kanserine ek olarak, uzun süreli arsenik maruziyeti de mesane ve akciğer kanserlerine neden olabilir.