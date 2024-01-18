Mehmet Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Amasya yerel seçim belediye başkan adayları listesi…
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı ve bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Bu bağlamda Amasya, seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Amasya Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte Amasya Belediye Başkan adaylarında son durum isim listesi…
Her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı ve 2024 yılında Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar belirlenecek. Bu seçim sürecinde, vatandaşlar merakla AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini bekliyorlar. Hangi parti, hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Amasya Belediyesi başkan adayı kim oldu?
AK PARTİ AMASYA BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Amasya Belediyesi başkan adayı Mehmet Uyanık oldu.
MEHMET UYANIK KİMDİR?
1958 yılında Ziyaret Kasabası'nda dünyaya geldi. İlkokulu Ziyaret Kasabası'nda okudu. Lise öğrenimini Amasya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünde tamamladı. Ayrıca 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.
İzmir, Gümüşhane ve Amasya illerinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.1992 yılında Amasya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı'na atandı.1993-1998 yılları arasında Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yürüttü. 02-02-1998 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atandı. 11-01-1999 tarihinde Ziyaret Kasabası Belediye Başkanlığı'na aday olmak için Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Genel Müdürlüğü'ndeki Şube Müdürlüğü görevinden istifa etti.
1999-2009 yılları arasında Ziyaret Belediye Başkanlığı yaptı.2009 Mahalli seçimlerinde aday olmadı.30.03.2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Ziyaret Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçildi.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
AK PARTİ AMASYA BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI MI?
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP Amasya Belediye Başkan adayı: Turgay Sevindi
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK
İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor.
Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak.
Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak.
Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek. MHP ile aralarında Manisa'nın da olduğu bazı illerde ortak mitingler düzenlenecek.
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