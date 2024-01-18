18 Ocak 2024, Perşembe
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Mehmet Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Amasya yerel seçim belediye başkan adayları listesi…
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı ve bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Bu bağlamda Amasya, seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Amasya Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte Amasya Belediye Başkan adaylarında son durum isim listesi…