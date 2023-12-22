Katil İsrail askeri aileyi çocuklarının önünde kurşuna dizdi!

HER GÜN BAŞKA VAHŞİLİK

A Haber spikeri Cansın Helvacı: 7 Ekim'den beri İsrail'in vahşetine dair öyle şeyler duyup gördük ki bu artık sondur bundan ötesini yapamazlar diye söyledik. Zalimlik ve vahşetin son noktası dedik. Ama sürekli bu vahşetler daha da kötüsü yapılarak devam etti.