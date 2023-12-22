Katil İsrail askeri aileyi çocuklarının önünde kurşuna dizdi!
İşgalci İsrail Terör Örgütü, Gazze’de katliamlarına her geçen gün bir yenisini ve daha da vahşisini ekliyor. Katiller sürüsü bir aileyi çocuklarının gözü önünde kurşuna dizdi. Naziliğe soyunan katiller sürüsünü ise dünya sadece izliyor. İşte insanını kanını çeken o vahşet…
7 Ekim'den beri Gazze'deki bebeklere çocuklara ve kadınlara savaş açan İşgalci İsrail Terör Örgütü, vahşetine her gün bir yenisini ekliyor. Çoğu çocuk ve kadın bölgede ölen masum sivillerin sayısı 20 bini aştı. Enkaz altında kalanlar ise bu rakama dahil değil. Dünya ise sadece bu katliamı izliyor ve ABD'nin ateşkes tasarılarına karşı kalkan elini görüyor.
Gazze şeridi içinde Kassam Tugayları İsrail'in askeri araçlarını ve katiller sürüsünü avlarken gözü dönmüş ne olduğu ve nereden geldiği belli olmayan İsrail üniforması giyen militer güçler bölgede çocukları, kadınları ve bebekleri öldürüyor. İsrail askerleri son olarak insanını kanının çekilmesine neden olan bir vahşete imza attı.
Sözde İsrail askerleri Er Rimal Mahallesi'nde bir apartmanın önünde birbiriyle akraba olan 4 aileyi yok etti. Katiller sürüsü kadın ve çocukları bir odaya topladıktan sonra kurşuna dizdi. Sonra kadın ve çocuklara ateş açtı ardında havan ve bomba attı. İnsanların ölülerini bile öldürdü. A Haber spikeri Cansın Helvacı yaşananlara canlı yayında tepki gösterdi.
HER GÜN BAŞKA VAHŞİLİK
A Haber spikeri Cansın Helvacı: 7 Ekim'den beri İsrail'in vahşetine dair öyle şeyler duyup gördük ki bu artık sondur bundan ötesini yapamazlar diye söyledik. Zalimlik ve vahşetin son noktası dedik. Ama sürekli bu vahşetler daha da kötüsü yapılarak devam etti.
ORGAN MAFYASI İSRAİL
İsrail'in zaten çocukları katlettiğini biliyoruz. Hatta çocuklara işkence ettiği bunun yanında çocukların organlarının çalındığını bile duyduk. Gazete manşetlerinde çocukların farklı ülkelere farklı amaçlarla gönderildiğini gördük. Orada insanların yaşam hakları ellerinden alınıyor ve onlara insan gözüyle bakmayan bir İsrail var.
İNSANIN KANI ÇEKİLİYOR
Son olarak 19 Aralık'ta yaşanan bir haber geldi elimize. Çocuklarının önünde Filistinli 4 ailenin kurşuna dizildiği yönünde bilgiler var. Hatta Gazze'nin Er Rimal Mahallesi'nde bir binanın önünde 4 aile yok edildi. İsrail askerleri kadınları ve çocukları bir odaya topluyor. Burada tabi İsrail askeri diyoruz ama bunların içinden yurt dışında gelmiş ne olduğu bilinmeyen paralı askerler var.
DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN KATLİAM
İşte bu sözde askerler en az 11 erkeği öldürdükten sonra odaya topladıkları kadın ve çocukların üzerine ateş açıp el ve havan bombası atıyorlar. İnsanların ölülerini bile öldürüyorlar. Bu korkunç olay salı günü yaşandı. Birbiriyle akraba olan 4 aile yok ediliyor.
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