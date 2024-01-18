Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Ağrı AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…

MEHMET SALİH AYDIN KİMDİR?

1 Ocak 1977 tarihinde doğan Salih Aydın, lise eğitimini Ağrı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Eğitim hayatının önemli bir dönemeç noktasını oluşturan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başarıyla tamamlayan Aydın, hukuk alanındaki bilgisini ve deneyimini bu temel üzerine inşa etti. Yüksek lisansını ise İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tamamlamış, bu alandaki uzmanlığıyla da öne çıkmıştır.

Avukatlık kariyerine 2000 yılında başlayan Aydın, uzun yıllar boyunca serbest avukatlık mesleğini yerine getirerek bölgesinde önemli bir hukuki aktör haline geldi.

Bu süre zarfında, 2012-2018 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Ağrı Delegesi olarak görev alarak, bölgesel düzeydeki hukuki konulara aktif katılım sağladı.

2006-2008 yılları arasında AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Aydın, bu süreçte partisinin temsilcisi olarak önemli görevler üstlendi. 22 Temmuz 2008 seçimlerinde Ağrı ilinde 5 vekilin çıkarıldığı dönemde aktif bir rol üstlenerek partisinin başarısına katkı sağladı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın oldu.