Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Ağrı AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı ve bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Bu bağlamda Ağrı, seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Ağrı Belediye başkan adayı kim oldu? İşte Ağrı Belediye Başkan adaylarında son durum isim listesi…
Her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı ve 2024 yılında Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar belirlenecek. Bu seçim sürecinde, vatandaşlar merakla AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini bekliyorlar. Hangi parti, hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Ağrı Belediye başkan adayı kim oldu?
MEHMET SALİH AYDIN KİMDİR?
1 Ocak 1977 tarihinde doğan Salih Aydın, lise eğitimini Ağrı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.
Eğitim hayatının önemli bir dönemeç noktasını oluşturan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başarıyla tamamlayan Aydın, hukuk alanındaki bilgisini ve deneyimini bu temel üzerine inşa etti. Yüksek lisansını ise İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tamamlamış, bu alandaki uzmanlığıyla da öne çıkmıştır.
Avukatlık kariyerine 2000 yılında başlayan Aydın, uzun yıllar boyunca serbest avukatlık mesleğini yerine getirerek bölgesinde önemli bir hukuki aktör haline geldi.
Bu süre zarfında, 2012-2018 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Ağrı Delegesi olarak görev alarak, bölgesel düzeydeki hukuki konulara aktif katılım sağladı.
2006-2008 yılları arasında AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Aydın, bu süreçte partisinin temsilcisi olarak önemli görevler üstlendi. 22 Temmuz 2008 seçimlerinde Ağrı ilinde 5 vekilin çıkarıldığı dönemde aktif bir rol üstlenerek partisinin başarısına katkı sağladı.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın oldu.
AK PARTİ AĞRI BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Ağrı Belediyesi başkan adayı Mehmet Salih Aydın oldu.
MHP
Konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP Ağrı Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK
İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor.
Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak.
Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak.
Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek. MHP ile aralarında Manisa'nın da olduğu bazı illerde ortak mitingler düzenlenecek.
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