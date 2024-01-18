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AK Parti Ağrı adayı Mehmet Salih Aydın oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 16:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkanı adaylarını açıkladı. AK Parti Ağrı adayı Mehmet Salih Aydın oldu.
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