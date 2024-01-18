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Enver Dinçer kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Aksaray AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Enver Dinçer kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Aksaray AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

"AK Parti Aksaray belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, AK Parti Aksaray belediye başkan adayları isim listesini araştırıyor. İşte haberin detayları....

2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Aksaray belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Aksaray belediye başkan adayları isim listesi 2024!

ENVER DİNÇER KİMDİR?

Enver Dinçer, 1981 yılında Aksaray'da dünyaya geldi. İlk,orta ve lise eğitimini Aksaray'da tamamlayan Dinçer, lisans eğitimini Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , insan kaynakları yönetimi üzerine tamamladı.

Enver Dinçer, doktora eğitimine Ankara Üniversitesi , İnsan kaynakları Yönetimi bölümünde devam ediyor.

10 Şubat 2018 tarihinde atama kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı görevine atandı.

Enver Dinçer, 6 Aralık tarihinde Başkan Erdoğan tarafından AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

AK PARTİ AKSARAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

AK Parti

AK Parti Aksaray belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

MHP

MHP Aksaray belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP Aksaray belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İYİ Parti

İYİ Parti Aksaray belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK

İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor.

Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak.

Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak.

Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak. Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek. MHP ile aralarında Manisa'nın da olduğu bazı illerde ortak mitingler düzenlenecek.

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