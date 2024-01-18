18 Ocak 2024, Perşembe
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Enver Dinçer kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Aksaray AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
"AK Parti Aksaray belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, AK Parti Aksaray belediye başkan adayları isim listesini araştırıyor. İşte haberin detayları....