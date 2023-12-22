Gazi Meclis’te yeni DEM’sizlik! Hadsizliğe soyundu teröristlere özgürlük istedi

GAZİ MECLİS'TE SKANDAL TERÖR GÜZELLEMESİ

Öte yandan ismi değişsse de DEM Parti cephesinde yine Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne yönelik saldırılar devam ediyor. Her gün yeni bir skandala imza atan DEM Parti'de Gazi Meclis'te hadsizliğe imza atılmıştı.

BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti'nin Miletvekili Aslan, TBMM kürsüsünde, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

BUNLAR DEM'İ FAZLA KAÇIRDI! GAZİ MECLİS'TE TERÖRİSTE ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bu kez de, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti (HEDEP) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Gazi Meclis'te terörist elebaşlarına özgürlük çağrısında bulundu.

Otlu, "Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yükseldağ'ı, Gülten Kışanak'ı serbest bırakacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın Kuzeyi'nde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamanın devamında ilk belirlemelere göre 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DE TAZİYE MESAJI



Terörün siyasi kolu DEM ve HDP ile kol kola gezen Özgir Özel şehitlerimiz için taziye mesajı yaınladı. Özel paylaşımında , "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.