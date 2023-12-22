Gazi Meclis'te yeni DEM'sizlik! Hadsizliğe soyundu teröristlere özgürlük istedi
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP yeni ismiyle DEM Parti'nin skandallarını ardı arkası kesilmiyor. TBMM kürsüsünde hadsizliğe soyunan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, konuşması sırasında terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısında bulunmuştu. Bu kez de DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Gazi Meclis’te hadsizliğe soyunarak " Selahattin Demirtaş’ı, Figen Yükseldağ’ı, Gülten Kışanak’ı serbest bırakacak mısınız?” ifadelerini kullandı. Yaşanan skanadalların ardından MSB, bugün 3 kahramanımızın şehit olduğu 4 askerimizin ise yaralı olduğunu duyurdu. Bunun ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Ögür Özel'e tepki yağdı. Bilindiği üzere Özgür Özel, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti'nin ittifak için kapısını aşındırmaya devam ederken, teröristlerle adeta el ele poz kesmekten geri kalmıyor. Sosyal medya kullanıcıları Özel'e "Samimi değilsiniz" , "Şehitlerin adını ağzınıza almayın. İnsan biraz utanır" ifadeleri ile tepki gösterdi.
KANDİL'İN SÖZCÜLERİNE 'ÖZEL' ZİYARET
Yerel Seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti olan terör örgütünün siyasi uzantısını ziyaret etmişti.
Özgür Özel'in "İttifak" beklentisine DEM Parti'den de yeşil ışık yakılmıştı.
TERÖRDEN TUTUKLU İSİMLERİ DEMOKRASİ KAHRAMANI İLAN ETTİ
Özgür Özel CHP Kurultayı'nda terörden tutuklu isimlere selam göndererek "demokrasi kahramanı" ilan etmişti. Özel "Şu anda tutuklu olan Tolga Şardan'a, Can Atalay'a, Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a, Tayfun Kahraman'a, Çiğdem Mater'e, Mine Özerden'e, Yiğit Ali Ekmekçi'ye, Hakan Altınay'a ve Barış Pehlivan'a selam gönderiyoruz, selam olsun size demokrasi kahramanları." demişti.
GAZİ MECLİS'TE SKANDAL TERÖR GÜZELLEMESİ
Öte yandan ismi değişsse de DEM Parti cephesinde yine Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne yönelik saldırılar devam ediyor. Her gün yeni bir skandala imza atan DEM Parti'de Gazi Meclis'te hadsizliğe imza atılmıştı.
BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz gün PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti'nin Miletvekili Aslan, TBMM kürsüsünde, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
BUNLAR DEM'İ FAZLA KAÇIRDI! GAZİ MECLİS'TE TERÖRİSTE ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISINDA BULUNDU
Bu kez de, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti (HEDEP) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Gazi Meclis'te terörist elebaşlarına özgürlük çağrısında bulundu.
Otlu, "Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yükseldağ'ı, Gülten Kışanak'ı serbest bırakacak mısınız?" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın Kuzeyi'nde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamanın devamında ilk belirlemelere göre 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
ÖZGÜR ÖZEL'DE TAZİYE MESAJI
Terörün siyasi kolu DEM ve HDP ile kol kola gezen Özgir Özel şehitlerimiz için taziye mesajı yaınladı. Özel paylaşımında , "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
ÖZEL'İN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI
Özgür Özel'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma adeta tepki yağdı. Sosyal medya kullancısı "İnsan olan utanır, Ama nerde..." ifadelerini kullandı.
Bir sosyal medya kullancı ise, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen HDP ile arasına mesafe koymayan burada timsah gözyaşı dökmesin. Samimi değilsiniz Şehitlerin adını ağzınıza almayın." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullancıları, Özgür Özel'e şu ifadelerle tepki göster,: "Yazıklar olsun Demirtaş'a selam gönder sonra da bu twiti at." , "Dedi ve sonra bölücü unsurlar ile görüşme ayarladı..." , "Hiç samimi değilsiniz siz gidin teröristlerle el sıkılın şeyh sait hainin mezarını bulun sizin TÜRK Milleti diye bir derdiniz yok" , "Sen bizden değilsin özgür senin koluna girdiğin vatansızlar hiç değil vergilerimizle oturduğun makam odandaki fiyaklı koltuğundan tivit atmayı bırakıp dağdaki sevenlerinin yanına git" , "İnsan biraz utanır ya bu twiti atarken.."
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