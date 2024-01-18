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Başkan Erdoğan'dan THY Yönetim Zirvesi'ne video mesaj: 16 milyar dolar ile lider!

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Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Başkan Erdoğan’dan THY Yönetim Zirvesi’ne video mesaj: 16 milyar dolar ile lider!

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, THY Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Havacılık çıtamız giderek yükselmektedir." dedi. Erdoğan, THY'nin 16 milyar dolar hizmet ihracatı ile lider olduğunu söyledi.

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